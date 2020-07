Akému ovociu sa v diéte vyvarovať

Ak ste vymenili sladkosti za čerstvé alebo mrazené ovocie, urobili ste správne. No ak si myslíte, že konzumáciou veľkého množstva ovocia schudnete, mýlite sa. Skrýva sa v ňom prírodný cukor – fruktóza, ktorý vo veľkom množstve pri diéte nemá svoje miesto.

Diéta alebo kalorický deficit je obdobie, kedy človek má nižší kalorický príjem ako výdaj. No aj keď jete počas diéty menej, nemali by ste zabúdať na to, že vaša strava by mala byť plnohodnotná, pestrá a plná kvalitných surovín. „K diéte neodmysliteľne patrí aj ovocie. No ovocie nie je zelenina, a preto ho nemôžeme jesť večer pri televízore. Aj keď obsahuje veľkú porciu vlákniny, vitamínov a minerálov, súčasne obsahuje veľa cukru. V zdravšom jedálnom lístku by ste si na neho mali dávať pozor,“ vysvetľuje špecialistka na ketodiétu Martina Dvořáková.

Ovocie ako plnohodnotná potravina

Názorových skupín na množstvo konzumácie ovocia je veľa. Základná vec je uvedomiť si, že ovocie treba brať ako plnohodnotnú potravinu. Ak si dáte obed, nemali by ste za ním zjesť misku ovocia, olovrant a ešte večeru. Ovocie nie je výživový doplnok, ale naopak, má mať podstatné miesto vo vašom jedálničku. Samozrejme, všetko s ohľadom na denný kalorický príjem ,,Ak máte na ovocie chuť, ideálne je dopriať si ho ako súčasť raňajok či dopoludňajšej desiaty, najlepšie v deň kedy máte zvýšenú fyzickú aktivitu,“ dodáva výživová špecialistka.

Ktoré ovocie ma najvyšší obsah cukru?

Medzi kalorickejšie ovocie s vyšším obsahom cukru patrí banán, čerstvé figy a hrozno. Tesne za nimi nasledujú mango, liči a aktuálne vyhľadávané sezónne čerešne. Svoje prvenstvo v množstve kalórií určite zastáva avokádo, ale za to tam nenájdete ani celý gram cukru. S najnižším obsahom cukru vyhráva ovocie, ktoré nájdete aj vo svojej záhrade ako jahody, maliny, či čučoriedky. Z tých exotickejších sú to kivi alebo grapefruit. Každé ovocie má svoje pozitívne vlastnosti. Žiadne z nich nemusíte zo svojej stravy vylúčiť, no pri diéte treba dbať na to, v akom množstve ho prijmete.

Na aké ovocie sa zamerať?

Ovocie je ideálne kombinovať s proteínovými nápojmi, smoothie alebo kašami. Samotné ovocie v menšom množstve vás dostatočne nezasýti. ,,Zamerať by ste sa mali na citrusy a bobuľové ovocie ako čučoriedky, maliny, jahody, brusnice či ríbezle. Skvelý letný tip je napríklad proteínová panna cotta s čerstvým ovocím. Stopku by ste mali dať aj sušenému ovociu. Koncentrácia cukru v ňom je niekoľkonásobne vyššia,“ radí Martina Dvořáková.