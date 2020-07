Venujme našim vlasom maximálnu starostlivosť

YuriyZhuravov / Shutterstock.com

Ach, tie naše vlasy! Koľkokrát za jeden deň si takto povzdychneme? Minimálne každé ráno, keď sa chystáme do práce či do školy. Večne sme s niečím nespokojné a účes patrí veľakrát k príčine našej nespokojnosti. Ako docieliť, aby sme sa páčili samy sebe a boli spokojné s ozdobou našej hlavy? Je to úplne jednoduché, ak vieme, ako na to!

Nenahraditeľný pomocník každej ženy

Určite by so mnou súhlasila každá žena, že vlasy sú ozdobou nás všetkých. Veď žiadna z nás nie je spokojná so svojím účesom. A ak áno, tak až po dlhej chvíli, ktoré strávime pred zrkadlom a snažíme sa dať svojim vlasom nejakú formu. Čo nás to však stojí času a námahy? Našťastie, môžeme siahnuť po géle, laku alebo tužidle, ktoré dokážu urobiť s akýmikoľvek vlasmi hotové zázraky.

Aj tie najneposlušnejšie vlasy skrotia penové tužidlá a hravo si s nimi poradia. Najlepšie je, keď po nich siahneme vtedy, ak sa rozhodneme dať svojim vlasom väčší objem a vytvarovať žiadaný účes.

Krásne vlasy potešia každú ženu

Starostlivosť o vlasy je veľmi dôležitá a určite by sme ju nemali v žiadnom prípade podceňovať. Existuje zopár správnych tipov pre zdravé vlasy. Základným pravidlom je umývanie vlasov. Ale zďaleka to ním nekončí. Je to jeden z rozhodujúcich faktorov ovplyvňujúcich vzhľad vlasov v budúcnosti. Z toho dôvodu je veľmi dôležité umývať vlasy dôkladne a podľa potreby aj každý deň.

Určite všetci veľmi dobre poznáme tzv. „výbuch“ na hlave alebo „hniezdo.“ Stačí jeden pohľad do zrkadla a sme bez nálady. Našťastie môžeme vtedy siahnuť po féne, kulme alebo žehličke na vlasy a upraviť si ich do žiadanej podoby.

Vlasy môžu oslabiť aj prudké slnečné lúče, najviac citlivé na slnko sú mokré vlasy. Preto by sme sa mali vyhýbať príliš dlhému pobytu na slnku.

Veľmi dôležitá je výživa a regenerácia vlasov, ktorú môžeme docieliť pomocou vhodného mlieka, spreju či tej správnej vlasovej kúry. Ak dokonale poznáme kvalitu svojich vlasov, určite budeme vedieť, čo je pre ne najdôležitejšie.Z