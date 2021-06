Aký je správny čas na užívanie vitamínovv priebehu dňa

Odborníci radia, čomu sa treba vyhnúť a čo robiť, pokiaľ ide o načasovanie doplnkov výživy.

V dnešnej korona-dobe, kedy sa všetci snažíme o maximálne zdravie vás isto neprekvapí, že sa zvyšuje dopyt aj po doplnkoch výživy, ktoré nám k tomu majú dopomôcť. Pred tým ako sa začnete dopovať rôznymi vitamínmi by ste si však mali zvážiť niekoľko vecí. Ak užívate doplnky výživy bez skutočného plánu alebo pokynov, mohli by ste robiť chyby, ktoré sa časom vypomstia. Záleží na tom, aké druhy vitamínov užívate a potenciálne, kedy ich užívate.

V prvom rade, nie každý človek potrebuje užívať doplnky výživy, preto by ste sa mali za každým poradiť so svojím lekárom.

Najideálnejšie je získavať naše základné vitamíny a minerály z vyváženej stravy, pretože sú účinnejšie a lepšie sa vstrebávajú v porovnaní s doplnkami.

Úrad pre kontrolu potravín a liečiv nesleduje bezpečnosť a kvalitu potravinových doplnkov ako iné lieky, preto je pri ich pridávaní do rutiny najvhodnejšie postupovať opatrne a podľa pokynov lekára, ktorý vám môže odporučiť produkty, ktoré skutočne potrebujete a čomu sa treba vyhnúť, pretože niektoré môžu interferovať s inými liekmi a byť zdraviu škodlivé.

Užívanie vitamínov v určitom okamihu dňa nezlepší ich funkčnosť

Ak teda užívate doplnky, kedy je najvhodnejšie si ich dať?

Všeobecne to záleží na vás. V súčasnosti neexistujú žiadne vedecké dôkazy, ktoré by hovorili o tom, že užívanie vitamínov v konkrétnu dennú dobu môže zvýšiť ich účinnosť. „Kľúčové však je, aby ste z dôvodu konzistencie prijímali svoje vitamíny každý deň v rovnakom čase,“ uviedla Supriya Lal, registrovaná dietologička z New Yorku.

To znamená, že záleží na tom, s čím prijímate svoje vitamíny, napríklad s jedlom alebo vodou, pretože to ovplyvňuje ich absorpciu vo vašom tele. Všeobecné načasovanie užívania doplnkov teda nie je dôležité, ale typ doplnkov a to, čo ešte robíte, keď ich užívate, je.

Skúste si ráno vziať vitamíny rozpustné vo vode

Vitamíny, ktoré sú rozpustné vo vode, napríklad vitamíny skupiny B, sa v našich telách neukladajú. ,,Naše telo prijíma toľko vitamínov rozpustných vo vode, aby fungovalo, a zvyšok vyplavuje,“ uviedla Lal.

Tieto vitamíny sa najlepšie vstrebávajú bez jedla v žalúdku, čo znamená, že ich môžete užiť hodinu pred jedlom alebo dve hodiny po jedle. Lal odporúča užívať vitamíny rozpustné vo vode ako prvé ráno, pretože niektoré štúdie ukázali, že niektoré vitamíny skupiny B interferujú so spánkom.

Akékoľvek vitamíny rozpustné v tukoch si dajte spolu s občerstvením

Vitamíny rozpustné v tukoch, ako sú vitamíny A, D a E, sa po absorpcii ukladajú v tukových bunkách. ,,Mnoho potravín, ktoré konzumujeme – najmä ovocie a zelenina -, je plné vitamínov A, E a K, takže väčšina z nás tieto doplnky nepotrebuje,“ uviedla Disha Narangová, endokrinologička z lekárskej fakulty Lake Forest Hospital. Navyše užívanie veľkých dávok vitamínov rozpustných v tukoch môže byť pre vaše telo toxické.

Pre ľudí, ktorí potrebujú užívať vitamíny rozpustné v tukoch, napríklad vitamín D, je najlepšie ich užívať s jedlom. ,,Odporúčam ich brať s jedlom alebo občerstvením obsahujúcim zdravé tuky alebo olej, ako sú napríklad avokádový toast alebo syr,“ uviedla Lal.

Multivitamíny užívajte počas jedla

Multivitamíny obsahujú kombináciu vitamínov rozpustných vo vode, vitamínov rozpustných v tukoch a minerálov, ako je železo, meď a vápnik. ,,Príjem minerálov sa môže líšiť – niektoré sa môžu užívať nalačno, zatiaľ čo iné sa odporúčajú užívať s jedlom, aby sa zabránilo gastrointestinálnym ťažkostiam,“ uviedla Narang.

Všeobecne sa však odporúča zmeniť životný štýl, obohatiť ho o cvičenie a zdravú pestrú stravu a možno doplnky nebudete ani potrebovať.

Čítajte tiež: