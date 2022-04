Ako opticky zväčšiť svoju záhradu?

Zdroj obrázku: Photographee.eu / Shutterstock.com

Záhrada nám mnohokrát neslúži len na pestovanie. Je tiež skvelým miestom na rekreáciu, oddych, posedenia s rodinou či priateľmi. Avšak nie každý má to šťastie, že má k dispozícií veľkú a priestrannú záhradu. No dobrou správou je, že aj z malej záhrady sa dá vytvoriť plnohodnotný priestor, ktorý môžete efektívne využívať. Stačí na to niekoľko tipov a trikov a aj z malej záhrady sa stane veľká. Ako na to?

Súčasťou záhrad často býva aj domček na náradie či záhradný domček. Okrem toho si chceme tiež vytvoriť aj príjemné posedenie. Popri tom možno niečo vypestovať. No čo robiť, ak je priestor obmedzený? Pri malých priestoroch platí omnoho viac, že je potrebné naplno využiť každý kútik. Inak tomu nie je ani v prípade malých záhrad. Tie sa s trochou šikovnosti dokážu premeniť na priestranné miesto. Ak máte aj vy menšiu záhradku no radi by ste si ju „zväčšili“ tieto tipy sú práve pre vás. Samozrejme, že sa priestor samotný nedá nafúknuť, no správnym výberom a umiestnením záhradných prvkov môžete aj z malého priestoru vyťažiť maximum.

Plánovanie ako prvé

Prvým krokom pri „zväčšovaní“ záhrady je plánovanie. Mali by ste si najprv poriadne premyslieť a naplánovať to, čo chcete, aby sa vo vašej záhrade nachádzalo. Domček na náradie, záhradný domček, altánok, záhradné posedenie, jazierko, pergola, záhony či hojdacia lavica…? Čo všetko chcete, aby bolo súčasťou vašej záhrady? Zvážte, ktoré záhradné prvky sú pre vás nevyhnutné a ktorých sa dokážete vzdať. Pri malých záhradách totiž záleží aj na každom centimetri. Možno prídete na to, že bude potrebné urobiť nejaký kompromis. No menší kompromis je vždy lepšou voľbou, než snažiť sa vtesnať do malého priestoru príliš veľa prvkov. Takýmto spôsobom by vaša záhrada pôsobila len zbytočne stiesnene. Naplánujte a vyberte si len také prvky, o ktorých rozhodne viete, že budete používať. Ak plánujete záhradkárčiť a pestovať, môžete si vyčleniť priestor na domček na náradie. Ak je vašou prioritou oddych a rekreácia, menší záhradný domček sa bude tiež hodiť. Po naplánovaní záhradných prvkov tak budete vedieť, ako s priestorom ďalej pracovať.

Záhradné sekcie

Spoľahlivý spôsob, ako vytvoriť efektívny priestor aj z malej záhrady je vytvorenie záhradných sekcií, respektíve zón. Takýmto spôsobom vytvoríte ilúziu členeného priestoru. Napríklad môžete vytvoriť záhradné posedenie, ktoré oddelíte vertikálnou záhradou. Vertikálna záhrada je v poslednej dobe trendovým prvkom záhrad. Zaujíma vás, aké ďalšie záhradné trendy panujú v tomto roku? Pozrite sa na týchto 5 záhradných trendov na rok 2022 a inšpirujte sa nimi vo svojej záhrade.

Vertikálny priestor

Pri vertikálnom priestore ešte chvíľku ostaneme. Práve potenciál vertikálneho priestoru je mnohokrát nedostatočne využívaný. A v záhrade, v ktorej máme obmedzený priestor sa zdá byť skvelým riešením, ako z neho neubrať. Ak obľubujete pestovanie kvetín, rastlín či byliniek, môžete zvoliť vertikálne pestovanie. Na vytvorenie príjemného a útulného priestoru môžete využiť aj popínavé rastliny.

Záhradný chodníček

Záhradný chodníček je ideálnym prvkom do menších záhrad. Záhradný chodníček v malej záhrade vytvorí dojem, že daný priestor je väčší než v skutočnosti. Záhradný chodníček tiež priestor záhrady predĺži a na zvýraznenie efektu môžete chodníček vybudovať tak, že sa postupne ku koncu bude zužovať.

Zrkadlá v záhrade? Prečo nie!

Prvok akým je zrkadlo je skôr interiérovým kúskom. Avšak jeho implementácia do priestoru záhrady môže byť efektívnym spôsobom, ak priestor opticky zväčšiť. Zrkadlo môžete umiestniť do zadnej časti vašej záhrady, prípadne za záhradné sedenie a opticky tak „zdvojnásobiť“ celý priestor. Zrkadlo v záhrade taktiež môže poslúžiť ako príjemná dekorácia, môžete si zvoliť rôzne vzory rámov a vyzdobiť tak váš záhradný priestor.

Svetlé farby

O svetlých farbách je známe, že opticky zväčšujú. Túto ich charakteristiku môžete využiť aj pri zariaďovaní vašej malej záhradky. Ak chcete, aby priestor záhrady pôsobil väčšie, určite sa vyhnite príliš tmavým farbám. Vhodnou voľbou je svetlé drevo, krémové, biele a neutrálne farby, ktoré odrážajú prirodzené svetlo. Svetlé farby voľte aj pri kvetinách, ale aj neživých materiáloch – zvoliť môžete žulu či kremenec.

Efektívne a prakticky

Súčasťou záhrad sú aj záhradné posedenia. Tie dokážu mnohokrát zabrať značné množstvo priestoru. Ak si vo vašej záhrade chcete vytvoriť posedenie na príjemné chvíle oddychu či grilovačky alebo posedenia s rodinou či priateľmi, záhradné sedenie by teda nemalo chýbať. Na efektívne využitie priestoru si môžete zvoliť také, ktoré v sebe obsahuje úložný priestor. Tak, ako sa hovorí, „zabijete dve muchy jednou ranou“. Vytvoríte si miesto na sedenie a zároveň aj priestor na uloženie vecí, ako napríklad diek či prikrývok ale aj záhradných pomôcok.

Z malej záhrady sa len ťažko stane veľká. Našťastie existujú tipy a triky, ako si ju opticky zväčšiť a efektívne využiť jej priestor. Tak sa môže premeniť na plnohodnotné miesto, ktoré vám poskytne rovnaký komfort, ako veľká a priestranná záhrada.

