Lady Gaga využila svoj prejav na Grammy, aby urobila dôležité vyhlásenie o mentálnom zdraví

Speváčka dostala ocenenie ,,Best Duo / Group Performance “ za jej spoluprácu s Bradley Cooper a soundtrack k filmu A Star Is Born, Shallow.

Viditeľne dojatá Gaga, venovala svoj prejav povedomiu o duševnom zdraví, ktoré zdôraznila ako jednu z hlavných tém filmu.

,,Som hrdá na to, že som súčasťou filmu, ktorý rieši otázky duševného zdravia. Je to veľmi dôležité,“ povedala.

,,Týka sa to veľa umelcov a mali by sme sa denne starať jeden o druhého. Takže ak uvidíte niekoho, kto trpí, neodvracajte sa.

A ak trpíte a aj keď môže byť ťažké pozbierať odvahu, niekomu o tom povedzte.“

Lady Gaga na Grammy poďakovala aj jej kolegovi a režisérovi Bradleymu Cooperovi, ktorý sa slávnosti nemohol zúčastniť.

,,Kiež by tu bol Bradley so mnou,“ povedala.

,,Viem, že by tu chcel byť, milovala som spievať túto pieseň s tebou.“

Fanúšikovia na sociálnych sieťach speváčku pochválili za to, že tak otvorene hovorí o tejto otázke.

Thank you @ladygaga or talking about the importance of mental health in your speech. We love you! #Grammys pic.twitter.com/yW0WAtkjfn — Brian Sullivan (@nashvillescoop) February 11, 2019

Jeden z nich napísal: ,,Prejav Lady Gagy o duševnom zdraví a potrebe sa starať jeden o druhého bol ďalším darom, ktorý nám dal film ,,A Star Is Born.“

Toto nie je prvýkrát, čo sa Gaga snažila zvýšiť povedomie o otázkach duševného zdravia.

V novembri predniesla reč na Patron of the Artists Awards: ,,Keď hovorím o duševnom zdraví, zvlášť keď hovorím o mojom, často sa stretnem s chvílľkou ticha.“

,,Alebo len smutná skupinka fanúšikov čaká, aby mi v tieni ticho mohla povedať o ich najtemnejších tajomstvách. Potrebujeme priniesť duševné zdravie na svetlo.“

Speváčka si odniesla tri Grammy v kategóriách: Best Song Written For Visual Media for Shallow, Best Pop Solo Performance for Joanne and Best Pop Duo/Group Performance.

