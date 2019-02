9 signálov, že vás žena vodí za nos Ohodnoť článok Ohodnoť článok

Neochota viazať sa bola v minulosti pripisovaná v drvivej väčšine mužom. Aj vzťahy sa však „zrovnoprávňujú“ a stále viac žien si necháva pri randení otvorené zadné dvierka. Nie vždy je však ľahké spoznať, či má žena o vás ozajstný záujem alebo ste pre ňu len jeden z mnohých. Manželský poradca Paul Hokemeyer a vzťahová terapeutka Megan Flemingová opísali deväť signálov toho, že vás žena vodí za nos.

Kedy vás žena vodí za nos

Nesúhlasí so spoločnými plánmi

Chcete s ňou ísť na bratovu svadbu, spoločnú dovolenku alebo na koncert, ktorý sa koná budúci mesiac? Všímajte si, ako reaguje. Ak vaše pozvania pravidelne odbíja slovkom „uvidíme“ alebo inou vágnou odpoveďou, je zrejmé, že si nie je istá, či s vami v blízkej budúcnosti ešte bude. Ak sa s vami často dohaduje na poslednú chvíľu, ste pre ňu pravdepodobne len záložný plán. Opýtajte sa jej na to. Možno naozaj nestíha kvôli práci, no možno to s vami nemyslí veľmi vážne.

Je nedostupná

Dobýjanie je veľmi zrušujúce, no len do istej miery. Ak stále vo vzťahu musíte prekonávať prekážky, je pravdepodobné, že ste nenašli tú pravú. Ste vždy ten, kto sa ozve ako prvý? Aj priateľka sa musí do vzťahu vložiť. Ak vás naozaj chce, zavolá vám. Dajte jej najavo, že by vás potešilo, keby občas vyvinula iniciatívu aj ona. Ak nebude ochotná, aspoň viete, na čom ste.

Vediete povrchné debaty

Ak sa s vami cíti prepojená, bude sa chcieť rozprávať aj o niečom inom, ako o každodenných činnostiach. Delí sa s vami aj o svoj vnútorný svet? Hovorí historky z detstva? Rozpráva o priateľoch? Zdôverí sa aj s negatívnymi zážitkami? Ak s vami nechce viesť ozajstné debaty, je to silný náznak, že s vami neplánuje vážny vzťah.

Stojí vás priveľa peňazí

Vyžaduje schôdzky v najlepších reštauráciách? Neustále sa zmieňuje o najnovších kabelkách, po ktorých túži? Rozpráva vám o problémoch s platením nájmu? Vtedy by sa vo vás mala ozvať kontrolka. Zrejme ste narazili na „zlatokopku“ čo je jasný signál toho, že vás táto žena vodí za nos. Pamätajte – vzťah je emočné a fyzické spojenie, nie finančná pomoc. Dajte najavo, že si nemôžete dovoliť plniť všetky jej očakávania. Ak sa začne sťažovať, viete, o čo jej vo vzťahu ide.

Nemáte pocit istoty

Nielen ženy majú intuíciu. Vnútorný pocit môže veľa prezradiť aj mužom. Ako sa vo vzťahu cítite? Niekto má pocit istoty aj bez oficiálnych záväzkov. Ak však čítate tento článok, zrejme ho nemáte. Pokúste sa prísť na dôvod. Spôsobujú to vaše vlastné pochybnosti alebo konanie partnerky?

Trvá večnosť, kým odpovie

Väčšina ľudí je dnes nastavená po každom zabzučaní telefónu minimálne skontrolovať, čo je „nové“. Ak vám pravidelne neodpovedá na telefonáty a správy do pár minút, je možné, že sa len hrá na nedobytnú. Ak však s odpoveďou často váha deň a viac, zjavne pre ňu nie ste najdôležitejší človek na svete.

Spontánne sa neozýva

Ak má žena vážny záujem, zväčša je zvedavá, ako dopadlo vaše stretnutie alebo vám napíše, že si na vás spomenula, keď počula pieseň v rádiu. Bežný je aj večerný telefonát, v ktorom si navzájom zreferujete príjemné okamihy i strasti celého dňa. Ak však vydrží čakať na nové informácie celý týždeň do najbližšieho rande, váš život ju veľmi nezaujíma.

Vyhýba sa slovám „milujem ťa“

Podľa štatistík muži častejšie povedia ako prví „milujem ťa“. Žena na ne zväčša reaguje rovnakým prejavom citov. Ak s priateľkou chodíte viac ako pár mesiacov, spávate spolu, vyznali ste jej lásku, no ona sa stále vyhýba slovám „milujem ťa“, zrejme do vás nie je zamilovaná a pravdepodobne ani nikdy nebude.

Hovorí veľa o bývalom

Ak žena neprestáva hovoriť o expriateľovi, ešte stále sa nezbavila citov k nemu. Možno si to ani neuvedomuje, no vy ste pre ňu len bútľavá vŕba a prechodný vzťah.

