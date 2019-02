140 receptov pre zdravší život Ohodnoť článok Ohodnoť článok

Lucia Súkeníková je slovenská foodblogerka, vynikajúca kuchárka a experimentátorka, autorka úspešných kuchárskych kníh Moje skvelé jedlo, Moje skvelé koláčiky. Teraz prichádza s úžasnou novinkou Moje najlepšie fit jedlá .

V knihe nájdete recepty na celý deň, od raňajok až po večere.

Sú vhodné pre celú rodinu, ich prednosťou je

rýchlosť a jednoduchosť prípravy

dostupnosť použitých surovín

lokálnosť a sezónnosť surovín.

Takže chcete sa zdravo stravovať a cítiť sa po jedle dobre? Potom je táto kniha určená pre vás. Je vhodná pre všetkých, ktorí žijú hekticky, no odmietajú sa stravovať vo fastfoodoch, pre športovcov, ľudí s potravinovými intoleranciami, tehotné ženy i ženy po pôrode.

Moje najlepšie fit jedlá predstavujú zdravšie alternatívy tradičných receptov, ale aj úplne nové, ktoré sa tradičnými ešte len stanú.

„Ak vám chýba inšpirácia na každý deň, táto kniha je ňou doslova nabitá. Ak vám chýba chuť, táto kniha plná autentických fotografií vám ju dodá a spolu s receptmi a tipmi na obmenu. Pri mnohých receptoch vám pomôže vyčariť nielen dobré jedlo, výnimočný chuťový zážitok, spokojné bruško, ale i úsmev na perách,“ približuje foodblogerka Lucia Súkeníková svoju novú knihu.

Kniha Moje najlepšie fit jedlá je určená pre všetkých, ktorí sa chcú cítiť fit. Je určená pre ľudí, ktorí sa chcú stravovať zdravšie a pritom z bežne dostupných surovín.

Je vhodná pre ľudí, ktorí žijú hekticky, ale popritom sa nechcú stravovať v rýchlom občerstvení či v reštauráciách, pre športovcov, ľudí s intoleranciami, tehotné ženy i ženy po pôrode.

Recepty z knihy sú vhodné pre celú rodinu, sú zamerané na rýchlosť, jednoduchosť, dostupnosť, lokálnosť a sezónnosť.

V knihe Moje najlepšie fit jedlá sú recepty na chutné, zdravé, pestré a rýchle jedlá, pri ktorých nestrávi čitateľ polovicu svojho dňa a neminie polovicu svojej výplaty. Recepty sú prehľadne rozdelené do kapitol, ku každému receptu je fotografia, prípadne malý tip na obmenu.

V knihe tiež nájdete inšpiráciu na to, ako zmeniť svoje staré stravovacie návyky a osvojiť si nové, zdravšie varenie. Recepty tradičné, prezlečené do zdravších šiat, no i nové, ktoré sa tradičnými ešte len stanú.

RECEPT na French toast mafiny s jogurtom

Občas sa mi stáva, že upečiem viac, ako stihneme zjesť. Nerada vyhadzujem, podporujem myšlienku zero waste, preto som si vymyslela tieto mafiny na spôsob french toast z vianočky. Sú také dobré, že odvtedy vianočku pečiem práve preto, aby som mohla deťom dopriať na raňajky tieto sladučké mafiny.

Potrebujeme:

½ šálky mlieka

2 celé vajcia

štipku soli

štipku vanilky

1 lyžicu cukru

½ vianočky (recept na strane XX) alebo toastového chleba

Vianočku nakrájame na kocky. V miske zmiešame mlieko, vajcia, pridáme štipku soli, vanilky a za lyžicu cukru. Nakrájanú vianočku pridáme do zmesi a dobre ju v nej poobaľujeme a necháme nasiaknuť. Potom lyžicou naporciujeme do vymasteného mafinového plechu, prilejeme zostávajúcu zmes a dáme piecť do rúry na 180 stupňov Celzia asi na 15 – 20 minút. Potom ozdobíme jogurtom, ovocím a podávame.