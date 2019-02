GUDUCHI – bylinka, ktorá chráni telo pred chorobami 5 (100%) 1 vote (100%)vote

Guduchi“ je sanskritský názov pre Tinospora cordifolia – popínavého kru rastúceho v himalájskych lesoch. Už tisíce rokov je Guduchi jednou z najcennejších a najčastejšie používaných bylín v Ajurvéde – tradičnej indickej medicíne.

Staroveké ajurvédske texty píšu o Guduchi ako o rastline, ktorá dodáva „špeciálnu životnú silu“ a poskytuje nesmrteľnosť. Hoci moderná veda nebola schopná potvrdiť jej imortalizujúce vlastnosti, rastúci počet vedeckých štúdií potvrdzuje jej imunomodulačné, antioxidačné, hepatoprotektívne, antidiabetické a adaptogénne vlastnosti. Terapeutická sila tejto rastliny pozostáva z jej omladzujúcich a posilňujúcich účinkov, pričom detoxikuje a čistí celý organizmus, konkrétne prostredníctvom pečene. Guduchi má harmonizujúci účinok na všetky tri dóši – bioregulátory, ktoré riadia všetky funkcie tela. To je dôvod, prečo sa v Ajurvéde používa pri tak veľkom množstve zdravotných problémov.

Účinky Guduchi

Podľa Ajurvédy pramení liečebná sila Guduchi z nasledujúcich účinkov:

zlepšuje trávenie a metabolizmus

podporuje imunitu

regeneruje

podporuje zdravú funkciu pečene

čistí krv

pomáha telu zbaviť sa hlboko usadených toxínov

Guduchi sa preto používa pri širokej škále tráviacich problémov a metabolických porúch. Posilňuje tráviaci oheň, podporuje vstrebávanie živín do tela a pomáha regulovať hladinu cukru v krvi. Ajurvéda považuje zdravé trávenie za základ dobrého zdravia. V skutočnosti je v Ajurvéde zdravé trávenie dôležité až do takej miery, že sa pri liečbe akéhokoľvek ochorenia berie do úvahy ako prvé.

Zhoršené trávenie môže spôsobiť okamžité problémy, ako nadúvanie, vetry, pálenie žáhy, nevoľnosť, hnačka, zápcha, letargia, slabá koncentrácia a nedostatok energie. V prípade že je trávenie oslabené dlhodobo, tieto všeobecné príznaky sa môžu zmeniť na celý rad ochorení. Pri jedle je totiž dôležitá nielen výživová hodnota potraviny, ale aj to, či ju dokážeme stráviť. Ak nie je potravina správne strávená – či už kvôli oslabenému tráveniu, alebo nevhodnému jedlu – výsledkom je tvorba toxínov alebo takzvaná „áma“. Táto áma zabraňuje správnej výžive telesných tkanív, upcháva telesné kanály a šíri sa do hlbších tkanív tela – čo môže viesť k tvorbe rôznych chronických a auto-imúnnych ochorení. Preto ak udržujeme trávenie v dobrom stave, cítime sa ľahkí, energickí a silní. Celé naše telo je správne vyživované a naša odolnosť voči chorobám je silná.