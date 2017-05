Ako predísť hádke s partnerom. Pomôže vám tento algoritmus

Ohodnoť článok

Hádky sa čoskoro môžu stať minulosťou! Radi trávite s partnerom čas, no viete sa dohnať k poriadne ostrej výmene názorov? Výskumníci z Univerzity Južnej Kalifornie pripravili program, ktorý by vám mohol pomôcť ako predísť hádke.

Ako predísť hádke

Dokáže predvídať konflikt

Akademici zostavili algoritmus, ktorý dokáže predvídať, či sa schyľuje k hádke. S pomocou mobilu či iného zariadenia monitoruje vaše fyzické reakcie a podľa nich predpokladá emocionálny stav. Program pracuje s mnohými informáciami – pulzom, tepom, potením, jazykovým prejavom a intenzitou hlasou. Podľa nich vie vyhodnotiť, či je človek podráždený, a včas upozorniť na blížiaci sa konflikt. Pri testoch až v 86 prípadoch správne identifikoval hádku.

Výskumníci tvrdia, že algoritmus dokáže zamedziť hádke vďaka tomu, že ju postrehne ešte predtým, ako k nej dôjde. „Páry v napätých vzťahoch upadajú do vzorcov správania, ktoré situáciu veľmi rýchlo vyhrotia. Spozorovanie a monitorovanie týchto sekvencií by im mohlo umožniť, aby toto správanie prerušili a konflikt oddialili alebo sa mu dokonca úplne vyhli,“ veria autori programu.

Ako by to fungovalo v praxi

Algoritmus by vám poslal na mobil upozornenie, že ste rozrušený. Ešte cennejšie však je, že by túto informáciu mohol odoslať aj vášmu partnerovi. Ten by hneď pochopil, že ste mali ťažký deň alebo vás niečo trápi. Vy by ste takisto vopred vedeli, že nemáte „tlačiť na pílu“, keď partner nie je vo svojej koži.

Aplikácia sa užívateľom pokúsi pomôcť aj po hádke. Odporučí im meditáciu a relaxačné cvičenia. Dáta vám môžu poslúžiť aj na to, aby ste sa spolu naučili lepšie komunikovať.

„Program má pozitívne účinky aj na vaše zdravie, keďže vďaka nemu nebudete tak často v strese. Náš hlavný cieľ je pomocou týchto drobných zásahov zlepšiť fungovanie vzťahov,“ vyhlásila Adela Timmonsová, hlavná autorka podnetnej štúdie.

