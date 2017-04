Muži máme pre vás 19 vedecky overených spôsobov, ako pôsobiť atraktívnejšie

Ohodnoť článok

Ako zvýšiť svoje šance na rande

Príťažlivosť je zložitá vec, ktorej celkom nerozumejú ani vedci. Niektorým z nich sa však podarilo prísť na to, čím sú muži pre ženy atraktívni. Nejde pritom o žiadne zložité ani nedosiahnuteľné méty.

Ako zvýšiť svoje šance na rande či vzťah

Všímajte si univerzálne signály flirtovania

Zdá sa, že ženy dávajú svoj záujem najavo takmer rovnako na celej planéte. Najskôr sa usmejú, potom zdvihnú obočie a oči otvoria doširoka. Následne spustia viečka, naklonia hlavu a odvrátia pohľad. Často si tiež zakrývajú tvár a nervózne sa chichocú. Sledujte signály!

Hľadajte si niekoho rovnocenného

Podobná úroveň príťažlivosti je podľa vedcov u partnerov najlepšia voľba. Šanca, že vám niekto na internetovej zoznamke odpíše, je vyššia, ak ste zhruba rovnako atraktívni. Ak je váš partner príťažlivejší než vy, môžete začať žiarliť a strachovať sa, či nemá aféry. Ak , naopak, lepšie vyzeráte vy, môžete sa začať pýtať samého seba, či nemáte na viac.

Prezentujte sa luxusne

Bohatstvo ženy priťahuje. Zo štúdie, v ktorej vedci ženám ukazovali fotografie mužov s luxusnými autami a bytmi a obyčajne zaopatrených mužov, jasne vyplynulo, ktorý typ považujú ženy za všeobecne príťažlivejší. Pre mužov nehrá bohatstvo partnerky žiadnu rolu.

Pôsobte staršie

Psychológovia nazývajú tento fenomén Efekt Georga Clooneyho. Ženám sa páčia starší muži a čím sú samé finančne nezávislejšie, tým viac preferujú staršieho partnera.

Tip redakcie: Muži, vieme ako zbaliť ženu cez internet v troch správach

Nechajte si narásť strnisko

Keď v istej štúdii ženám ukazovali fotografie mužov, ktorí boli buď dohladka oholení, mali jemné strnisko, husté strnisko alebo bradu, vysvitlo, že najpríťažlivejšie na ne pôsobí práve strnisko.

Vyrysujte sa (ale nie príliš)

Záleží od toho, čo chcete. Pri krátkom romániku preferujú ženy svalnatejších mužov, no na dlhodobý vzťah sa im viac pozdáva menej svalov.

Buďte milý

Ľudia, ktorí oplývajú pozitívnymi vlastnosťami, sa druhým javia príťažlivejší. Ide o tzv. efekt svätožiary, keď jedna pozitívna stránka človeka spôsobí, že pozitívnejšie vnímame aj jeho iné, často neutrálne aspekty.

Noste červenú

Pri hodnotení fotografií mužov v tričkách rôznych farieb jednoznačne dominovala ako atraktívna červená a to úplne podvedome.

Rozosmejte ju

Muži, ktorí dokážu pobaviť, sú pre ženy až 3-krát príťažlivejší ako tí, ktorí vtipom neohúria. Dokonca na ne pôsobia aj inteligentnejším dojmom.

Tip redakcie: Vedci objavili spôsob tancovania, ktorým ženy pritiahnu najviac pozornosti

Choďte na prechádzku so psom

Muži, ktorí vlastnia domáce zvieratko, sú vnímaní ako starostliví a oddaní a často aj ako pohodoví, prístupní a šťastní. Neláka vás starať sa o psa? Nevadí. Stačí, keď s nejakým pôjdete na prechádzku. Ak so sebou budete mať psa, máte až 3-krát väčšiu šancu na to, že žena vaše pozvanie na rande príjme. Tak šup-šup do útulku!

Púšťajte dobrú hudbu

Pri posudzovaní komplexnosti hudby preferovali ženy v istej štúdii práve prepracovanejšie skladby a ich autorov si vedeli skôr predstaviť ako dlhodobých partnerov. Ak nie ste práve skladateľ, postačí vám aj nejaký hudobný nástroj v ruke.

Buďte hĺbavý

Ženy hodnotia mužov inak ako muži ženy. Kým muži si na rýchlom rande vyberajú potenciálne partnerky najmä na základe fyzickej príťažlivosti, ženy vo všeobecnosti viac zaujmú muži, ktorí sú vnímaví a chápaví. Krása nie je všetko.

Venujte sa extrémnym športom (ale opatrne)

Podľa istej štúdie od Aljašskej univerzity priťahujú ženy najviac muži, ktorí sa vystavujú tzv. rizikám lovcov a zberačov. Medzi ne patrí napríklad horké bicyklovanie, potápanie sa či extrémne korčuľovanie. Tak sa nebojte a sem-tam zariskujte!

Používajte parfumovaný deodorant

Nová vôňa dokáže človeku celkom slušne zdvihnúť sebavedomie. A o to ide aj pri deodorante. Príťažlivejšia nie je ani tak vôňa ako taká, ale efekt, ktorý na vás má. Ženám v prieskume sa viac páčili muži s parfumovaným deodorantom, a to aj vtedy, keď ho nemali ako cítiť. Pri pozeraní nemých videí však ich reč tela hovorila jasnou rečou.

Doprajte si cesnak

To neznie ako najlepšia rada, všakže? Podľa istej štúdie je však pot mužov, ktorí jedia cesnak, pre ženy príjemnejší a príťažlivejší ako pot mužov, ktorí sa mu vyhýbajú.

Venujte sa dobrovoľníctvu

Britskí vedci sa rozhodli ukázať obom pohlaviam fotografie ľudí s popisom ich koníčkov. Zistili, že ak medzi ich aktivity patrilo dobrovoľníctvo, obe pohlavia hodnotili osobu ako príťažlivejšiu pre dlhodobý vzťah. U žien bol tento efekt silnejší.

Nehanbite sa za jazvy

Muži s jazvami na tvári sa ženám pozdávali o čosi viac ako muži bez nich. Jazvy u žien nemali na mužov žiadny vplyv.

Na zoznamku si dajte fotografiu s prívetivou pózou

Ak sa na fotke hrbíte alebo máte prekrížené ruky, vaše šance, že si vás niekto vyberie, sú nižšie. Ženy viac priťahujú muži, ktorí majú otvorené náručie či zdvihnuté ruky.

Tvárte sa hrdo

Keď dali vedci z istej americkej univerzity ľuďom hodnotiť príťažlivosť osôb na základe ich výrazu tváre, výsledky ich prekvapili. Výrazy boli štyri: hrdosť, šťastie, hanba a neutrálnosť. Ženy najviac priťahovali muži s hrdým výrazom a najmenej muži, ktorí vyzerali šťastne. Zvláštne, však? Ešte zvláštnejšie je, že obe pohlavia do istej miery priťahovali aj ľudia tváriaci sa zahanbene.

Dúfame, že vám tipy ako zvýšiť svoje šance na rande nájdu tú pravú 🙂

Čítajte tiež:

Sexuálne zvrátenosti časť I. Toto všetko ľudí vzrušuje

Podvádzať vo vzťahu sa dá mnohými spôsobmi…nie len v posteli

Zdroj:http://www.independent.co.uk/life-style/dating/19-scienc-men-can-appear-more-attractive-women-dating-romance-a7674331.html