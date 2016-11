Ohodnoť článok

Ako podviesť partnera

Sexuálne aféry sú síce najznámejší, no nie jediný spôsob, ako podviesť partnera. Psychoterapeutka Abby Rodmanová prezradila 6 spôsobov, akými si ľudia vo vzťahu najviac ubližujú.

1. Sexuálna aféra

Tento podvod je každému dobre známy. Ľudia sú sociálne tvory s telesnými potrebami, medzi ktoré patrí aj sex. Ten okrem fyzickej rozkoše poskytuje aj niečo viac: vylučuje sa pri ňom oxitocín, hormón, vďaka ktorému nadväzujeme a udržiavame putá. Nedostatok sexu vo vzťahu často znamená, že sa partneri odcudzia a začnú hľadať „šťastie“ inde.

Tip redakcie: Milenec v otcovom veku: Prečo ženy hľadajú starších mužov

2. Citová aféra

Často k nej dochádza, keď sa partneri jeden druhému nevenujú. Túžba po chýbajúcej pozornosti od iného dospelého človeka potom vedie k tomu, že sa jeden z partnerov zblíži s niekým, kto sa o nich čo i len trochu zaujíma. S daným človekom sú si bližšie ako s partnerom, ale nemajú pomer. Absenciu sexu často používajú podvádzajúci ako ospravedlnenie pred samými sebou.

3. Online aféra

Mnohí vnímajú erotické četovanie či live streamy len ako spôsob na zahnanie nudy vo vzťahu, no uprednostňovanie internetového sexu pred skutočným sa vzťahu môže stať osudným.

4. Aféra so vzdušnými zámkami

Spomenúť si s príjemnou nostalgiou na staré lásky je normálne, no túžba po vzťahu z minulosti či ponechávanie si zadných dvierok už nie. Voči partnerovi je to mimoriadne neférové. Je čas pohnúť sa ďalej a žiť v prítomnosti. Inak to môže mať pre vzťah fatálne následky.

Aplikácie, vďaka ktorým skontrolujete či podvediete svoju polovičku

5. Aféra so záľubami

Ide o stav, keď sa jeden z partnerov fanaticky pohrúži do hobby až na úkor vzťahu. Môže ísť o hocičo: politiku, šport, lov, náboženstvo, priateľstvo, domáce zvieratko, kutilstvo, zdravú stravu… stačí si len vybrať. Spoločným menovateľom je, že sa záľuba stane pre jedného z partnerov prioritou a uprednostní ju aj pred časom stráveným spoločne.

6. Finančná aféra

Ide o prekvapivo častý typ podvodu. Osudné tu býva tajnostkárstvo, keď jeden partner pred druhým tají, na čo míňa peniaze, že má dlh, alebo že peňažne dotuje niekoho mimo vzťahu. Jazvy, ktoré môže takáto „aféra“ zanechať, bývajú hlboké, a je veľmi ťažké obnoviť medzi partnermi dôveru.

Čítajte tiež:

Dôvody, prečo sa do vás zamiluje

Ako správne reklamovať či vrátiť tovar

Zdroj: http://www.huffingtonpost.com/entry/ways-you-may-be-cheating-on-your-spouse-without-even-realizing-it_us_581a59cce4b0c43e6c1dd22d