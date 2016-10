Ohodnoť článok

Hovorí sa, že muži sú ako víno – čím sú starší, tým sú lepší. V dnešnej dobe nie je ničím výnimočným, ak sú medzi partnermi veľké vekové rozdiely. Každý z nás zrejme pozná dievča, ktoré randí s mužom, ktorý by pokojne mohol byť jej otcom. Prečo niektoré ženy preferujú oveľa starších mužov? Sú naozaj lepší ako tí neskôr narodení? Môže ísť v takom vzťahu o úprimnú lásku? A existuje vôbec optimálny vekový rozdiel medzi partnermi?

Starší znamená skúsenejší

Argumentom mnohých žien, ktoré uprednostnili staršieho partnera, je, že starší muži už jednoducho vedia, čo chcú. To znamená, že sú vybúrenejší, rozhodnejší, zodpovednejší, často aj finančne zabezpečení. Dávajú im akýsi pocit istoty na rozdiel od vekovo mladších partnerov, ktorí mnohokrát ešte ani nie sú na vážny vzťah pripravení. Môže to súvisieť s tým, že muži dospievajú neskôr ako ženy.

Psychologické pozadie

Jedným z najčastejších dôvodov, prečo dávajú mladé ženy prednosť o generáciu staršiemu partnerovi, je aj takzvaný otcovský syndróm. Postihuje najmä ženy, ktoré vyrastali bez otca a núti ich vyhľadávať otca a milenca v jednej osobe. Prípadne môže ísť o iné skúsenosti zakorenené v ľudskej psychike. Príklad by sme mohli nájsť v kontroverznom románe Lolita od ruského spisovateľa Vladimíra Nabokova. Hlavný hrdina, ktorý si v minulosti prešiel traumatickou udalosťou vyvolanou predčasnou smrťou svojej detskej lásky, sa až chorobne zaľúbi do maloletého dievčaťa.

Prečítajte si: Láska ide cez peniaze

Sugar daddy

Termín sugar daddy do hovorového jazyka po prvýkrát zaviedla na začiatku dvadsiateho storočia Alma de Bretteville Spreckels, bohatá filantropka zo San Francisca, ktorá si vzala za manžela o dvadsaťštyri rokov staršieho vplyvného cukrového magnáta Adolpha Spreckelsa. Týmto pojmom sa zvyčajne označuje starší, obvykle dobre zabezpečený muž, ktorý finančne podporuje mladšiu ženu výmenou za jej spoločnosť. Hoci mnoho ľudí takéto vzťahy morálne odsudzuje, treba skonštatovať, že tento trend v súčasnosti vzrastá a niektoré ženy takýto vzťah vyslovene vyhľadávajú. Berú to ako svoju profesionálnu dráhu, aj keď vám budú tvrdiť, že ide len o lásku.

Mladšia žena ako trofej

Ak sa pozrieme na situáciu taktiež z opačnej strany, teda zo strany staršieho muža, je nepochybné, že pokiaľ má takýto muž po boku mladšiu, atraktívnejšiu partnerku, dvihne mu to sebavedomie. Mnoho mužov, ktorí majú vysoké postavenie, berú mladšiu ženu ako akýsi symbol ich spoločenského postavenia.

Ideálny vekový rozdiel alebo pravidlo plus sedem

Existuje jedno staré pravidlo, pomocou ktorého možno vypočítať, aký vekový rozdiel medzi partnermi je vraj spoločnosťou tolerovateľný. Podľa tohto pravidla by ste nikdy nemali chodiť s nikým, koho vek predstavuje menej ako polovicu vášho veku plus sedem. To platí aj naopak. Váš partner by nemal byť starší o viac ako dvojnásobok vášho veku, od ktorého odčítate číslo sedem. Podľa psychológov je však najdôležitejšie, aby si partneri navzájom rozumeli. Vo všeobecnosti teda platí, že ak ste s mužom šťastná, hoci je vo veku vášho otca, netreba si lámať hlavu tým, čo si o vás druhí pomyslia.

Čítajte tiež:

Štyri fakty, ktoré sa vám snaží vaša koža naznačiť

Playboy bude mať prvý krát na titulke moslimku v hidžábe

Comments

comments