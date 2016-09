Ohodnoť článok

Bližší pohľad na vašu pleť môže odhaliť niekoľko skutočností. Koža je nielen považovaná za náš najväčší orgán s ochrannou funkciou, ale taktiež nám umožňuje nahliadnuť do nášho celkového zdravia a životných návykov. Zdravá koža vypovedá o dobrom životnom štýle. V tomto článku vás oboznámime so štyrmi vecami, na ktoré si treba dávať pozor a o spôsobe, ako s nimi zaobchádzať.

Zdravá koža: O vašom zdraví a premáhaní zlozvykov

1. Ak je vaša koža pod očami suchá, váš pitný režim nie je dostatočný. Dehydratácia spôsobuje vysušovanie pokožky, a to hlavne v citlivej oblasti okolo očí. Takáto pleť sa sťahuje a vráskavie. Najlepším spôsobom ako predísť vysychaniu pokožky je dodržiavanie pitného režimu, a to v podobe ôsmich pohárov vody denne. Čoskoro nadobudnete pocit jemnejšej a hladšej pokožky.

2. Ak je vaše čelo mastnejšie než obvykle, môže za to nadmerná hygiena. V skutočnosti, pre väčšinu ľudí, umývanie viac ako raz denne prináša nadmernú produkciu mazu. V takomto prípade sa odporúča ranné opláchnutie čela čistou vodou a použitie jemnej čistiacej peny pred spaním.

3. Ak máte nejaký kožný problém v okolí vašich úst, problémom je časté dotýkanie sa vašej tváre. I keď sa to na prvý pohľad nezdá byť škodlivé, opak je pravdou. Práve toto môže mať za následok vznik podkožného akné a vyrážok, v horšom prípade bakteriálnych infekcií. A preto, ak si budete chcieť najbližšie prejsť rukou po brade, spomeňte si na peňažnú bankovku a počet ľudí, ktorí ju držali pred vami.

4. Ak máte pocit, že vaše líca sú ako šmirgľový papier, pravdepodobne ste prišli do styku so znečisteným ovzduším. Pri dlhodobom kontakte s mestským vzduchom môže dôjsť k zdrsneniu pokožky, a to najmä na tvári. V takomto prípade je vhodná kombinácia ranného použitia antioxidačného séra, ktorý sa nanáša pod opaľovací krém a dôkladné večerné umytie tváre.

