Nechcete mať nič spoločné s exekútormi? Potom odporúčame platiť záväzky načas. Svoje by vám povedali živnostníci a ďalší samoplatitelia, ktorí majú s exekúciami bohaté skúsenosti. A často to začalo „malým“ stoeurovým dlhom za zdravotné poistenie.

Neplatenie zdravotného poistenia

Exekúcie zahájené z dôvodu neplatenia zdravotného poistenia sú u nás bežné a neplatičov je viac ako dlžníkov ignorujúcich záväzky voči sociálnej poisťovni či daňovému úradu. Spôsobuje to pomalší proces vymáhania preddavkov, na základe čoho si mnohí myslia, že dlžoby ich tak skoro nedobehnú. Omyl! S týmto prístupom sa ani nenazdáte a exekútor vám začne dýchať na krk.

Neplatíš? Tak za to zaplatíš

Ústava nám síce garantuje zdravotnú starostlivosť zdarma, no vzhľadom na povinnosť platiť zdravotné poistenie to neplatí. Čo z toho, že máme právo slobodného výberu poisťovne? Ak jej nezaplatíme, rýchlo nám spočíta drzosť, s akou sme si dovolili prestať plniť jej vrecká. No nepozrie nám rovno do očí, radšej na nás pošle „výpalníkov“ prezlečených za exekútorov.

Ohrozenou skupinou sú živnostníci a nezamestnaní

Problém spojený s neplatením zdravotného poistenia sa týka hlavne samoplatiteľov, nakoľko zamestnaným fyzických osobám sa adekvátna čiastka odvádza na účet poisťovne automaticky z hrubej mzdy. Za nezamestnaných zaevidovaných na úrade práce zas platí štát, čiže ohrození ostávajú živnostníci a neevidovaní nezamestnaní, ktorí si za úhrady zodpovedajú sami.

Výška preddavkov za zdravotné poistenie u živnostníkov a samoplatiteľov pre rok 2016:

minimálny preddavok je 60,06 € (z vymeriavacieho základu 429 €)

maximálny preddavok je 600,60 €

u ZŤP osôb je úľava 50 %, takže preddavky začínajú hranicou 30,03 €

Zdravotné poisťovne neodpustia ani 5 €

Stať sa dlžníkom nie je vôbec ťažké, stačí nezaplatiť jeden mesiac a pri najbližšom ročnom vyúčtovaní ste zaradení na čiernu listinu. Podľa metodiky poisťovní z vás dlžníka spraví už suma 5 €, takže v prípade, že neplatíte preddavky, len potvrdzujete svoju pozíciu neplatiča.

Nezaplatené poistné nebude dlho bez následkov

Aj keď dlh na zdravotnom poistení nebude vymáhaný hneď, bez následkov to neostane veľmi dlho. V súčasnosti totiž poisťovne vykonávajú interné štvrťročné kontroly, pri ktorých odhalia všetkých neplatičov. Stačí mať nezaplatené tri mesiace a poisťovňa začína proces vymáhania pohľadávok.

Postup zdravotných poisťovní pri neplatičoch:

Prvé upozornenie – Po odhalení nedoplatku pošle poisťovňa upozornenie s požiadavkou zaplatiť dlh. Výzva na úhradu nedoplatku – V prípade ignorovania vystaví výkaz nedoplatku s výzvou na zaplatenie (väčšinou do 14 dní), za ktorý vám k dlhu priráta „pokutu“ 10 € za jeho vystavenie. Súčasťou výzvy je aj vyčíslenie úrokov a hrozba postúpenia pohľadávky exekútorovi. Postúpenie pohľadávky – Po nesplnení požiadavky postúpi pohľadávku exekučnému úradu. Ten začína viacerými výzvami, pričom za každú účtuje trovy.

Čo robiť v prípade vyčíslenia nedoplatku?

Ak je požiadavka poisťovne na zaplatenie dlhu oprávnená, jedinou možnosťou je zaplatiť. Ak nie okamžite celú výšku dlžoby, tak sa môžete dohodnúť na splátkovom kalendári, no zaplatiť musíte. Pokiaľ by bola požiadavka neoprávnená, môžete podať námietku a riešiť vzniknutú situáciu, no k takým prípadom dochádza výnimočne.

Keď začne exekúcia, ostáva len zaplatiť

Ak ste pri výzvach poisťovne stále neplnili záväzky, po zahájení exekúcie už nemôžete čakať. Exekútor sa nehanbí účtovať trovy aj vo výške 100 % dlžnej čiastky na poistnom. Stačia dve či tri výzvy a dlh narastie o pár stoviek eur. Pokiaľ stále odmietate riešiť situáciu, na rad prichádza siahnutie na úspory, zablokovanie mzdy či exekvovanie majetku, čo vás môže po finančnej aj psychickej stránke úplne zlikvidovať.

