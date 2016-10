Ohodnoť článok

Každý z nás má závideniahodnú kamarátku, ktorá akosi dokáže dokončiť všetky veci na čas, a tým sa vyvarovať stresu. Je to jednoducho produktívna žena. Aj vy môžete byť jednou z nich po privlastnení si niektorých z nasledujúcich siedmich tajomstiev.

Ako dokončiť všetky veci na čas

Sústreďte sa vždy len na jednu vec

Podľa štúdie na Stanfordskej univerzite, ľudia, ktorí vykonávajú súbežne viac vecí, strácajú na pozornosti, kontrole ich pamäti a častokrát pravidelne menia svoje zamestnanie. V porovnaní s ľuďmi, ktorí sa dokážu sústrediť a dokončiť úlohu predtým, ako sa pustia do inej sú vo veľkej nevýhode. Sústreďte sa vždy len na dokončenie jednej veci, predtým, než prejdete na inú.

Musíte vedieť povedať nie

Síce to nie je jednoduché, ale mnohokrát je to nevyhnutné. V prípade, že máte veľa práce, je potrebné hovoriť „nie“. Ak viete, že ďalšiu vec už nezvládnete, nesúhlas je na správnom mieste. Dbajte na to, aby ste nesúhlas vyjadrili zdvorilo, ale rázne. Veď predsa nechcete brániť vášmu celkovému pokroku na úkor iných.

Buďte odborníkom v delegovaní

Pre začiatok by to mohla byť spoločná cesta autom so susedmi a ich deťmi, počas ktorej si nájdete chvíľu na oddych, alebo zadanie prezentácie kolegovi, ktorý má aspoň o trochu času viac ako vy. Čím skôr sa naučíte delegovať, tým skôr budete mať čas sa zamerať na vaše najdôležitejšie povinnosti.

Nemusíte byť perfekcionista

Produktívni ľudia ocenia dobre odvedenú prácu, ale nie sú posadnutí bezchybnosťou. Títo ľudia nie sú detailisti, čo znamená, že si nebudú lámať hlavu kvôli maličkostiam, ktoré spomaľujú ich produktivitu. Nechajú veci ísť, poučia sa z nedostatkov a pokračujú v práci.

Dbajte o váš životný štýl

Skutočne produktívna žena vyžaduje pracovanie na plné obrátky, čo súvisí s dostatkom spánku, zdravým životným štýlom, v ktorom je zahrnutá zdravá strava a cvičenie. Snažte sa porozumieť jazyku vášho tela a byť šťastným a zdravým považujte za prioritu vášho života.

Uprednostňujte kvalitu pred kvantitou

Najproduktívnejšou osobou vo vašej kancelárií môže byť osoba, ktorá tam trávi najmenej času. Nie je to o tom, ako dlho budete pracovať, ale koľko toho stihnete urobiť. V rámci tréningu skúste obmedziť množstvo času, ktorý ste predtým venovali danej úlohe. Čoskoro zistíte, že dokážete dokončiť veci za výrazne kratší čas.

Určite si váš vlastný úspech

Rovnako ako produktívni ľudia nie sú perfekcionisti, neporovnávajú sa ani s ostatnými. Považujú to za stratu času a energie, ktorú potrebujú na svoje vlastné povinnosti. Namiesto toho sa plne sústreďte na vaše povinnosti a netrápte sa tým, čo ostatní robia. Byť produktívna žena je zábava 🙂

Zdroj: http://www.purewow.com/wellness/secrets-of-productive-women

