Dôvody, prečo sa do vás zamiluje

Vyvrátenie mýtov a zistenie, že niektoré klišé môžu byť pravdou

Prečo sa do vás zamiluje: Láska v sebe skrýva mnoho vecí: motýle v bruchu, smiech, šťastie, pohodlie, záväzok a najlepšie priateľstvá. Avšak, lásku nie je ľahké nájsť. Ako a prečo sa dvaja ľudia priťahujú a iní nie? Hľadali sme odpovede na tieto otázky v mnohoročnom psychologickom výskume. Výsledkom nášho pátrania bolo vyvrátenie niektorých mýtov a zistenie, že určité klišé sú skutočne pravdou.

Ak vám záleží na životnom prostredí

V roku 2016 sa na základe štúdií zistilo, že ženy a muži, ktorí si pri nákupe vyberajú ekologický tovar sú vnímaní ako viac žiaduci pre dlhodobé vzťahy. Tí, ktorí dávajú prednosť luxusu pred ochranou životného prostredia sú atraktívnejší a fyzicky príťažlivejší pre krátkodobé vzťahy.

Keď je žena nedobytná

Štúdie z roku 2014 dokázali, že mužom sa páčia viac ženy, ktoré sú nedobytné a neprejavujú o muža príliš veľký záujem. Avšak toto platí len na začiatku vzťahu a iba v určitých situáciách. Konkrétne sa jedná o situácie, v ktorých si muž vyberá ženu podľa svojich predstáv namiesto toho, aby bola len k nemu pridelená. Taktiež je potrebné poznamenať, že aj napriek tejto štúdii sa ženy, ktoré boli v skutočnosti nedobytné páčili chlapom menej. Bohužiaľ, láska je komplikovaná.

Keď je váš výraz tváre atraktívny

Šťastie všeobecne priťahuje viac mužov na ženách ako opačne. V roku 2011 výskumníci vykonali pokusy, do ktorých zapojili približne tisíc ľudí. Mužom i ženám ukázali fotografiu, na ktorej bola osoba opačného pohlavia a pýtali sa, ako atraktívne na nich ľudia na fotografiách pôsobia. Výsledky ukázali, že muži považovali za najatraktívnejšie ženy, ktoré vyzerali šťastne a najmenej atraktívne, keď mali pyšný výraz tváre. U žien to bolo naopak, no zaujímavé je, že hanblivosť priťahovala obe pohlavia.

Ak dokážete komunikovať aj neverbálne

Hľadáte lásku? Vedci dokázali, že pravdepodobnosť ďalšieho rande sa dvojnásobne zvyšuje v prípade, že na tom prvom nesedíte nečinne na stoličke, ale snažíte sa do vašej komunikácie zapojiť aj rôzne gestá a pózy.

Ak ste si naozaj, ale naozaj podobní

Desaťročné štúdie ukázali, že klišé „protiklady sa priťahujú“, už dávno nie je pravdou. „Partneri, ktorí majú podobnú povahu a osobnosť, si s väčšou pravdepodobnosťou budú rozumieť v každodennom živote,” povedal Gian Gonzaga, vedúci autor štúdie párov, ktoré sa zišli na eHarmony. „Byť podobnými si, môže partnerom uľahčiť navzájom pochopiť jeden druhého.”

Ak sa dve minúty pozeráte jeden druhému do očí

Psychologička Joan Kellerman z univerzity v Massachusetts požiadala 72 náhodných respondentov, aby sa v pároch – muž a žena, pozerali jeden druhému do očí po dobu dvoch minút. „Na záver páry vyhodnotili, že sa po čase u nich začali objavovať pocity vášnivej lásky a náklonnosti voči inej osobe,” tvrdí vedecký americký ústav. “To naznačuje tomu, že dlhou dobou očného kontaktu môžete upútať pozornosť opačného pohlavia a dokonca aj vznietiť pocity lásky voči osobe, ktorú ste nikdy predtým nestretli.”

Je veľmi dôležité, či sa o seba navzájom staráte

Vzťahy sú častokrát založené na tom, ako sa partneri k sebe správajú, a čo si dokážu obetovať navzájom. Psychológ John Gottman, ktorý sa venuje štúdii párov už viac ako 40 rokov tvrdí, že všetko je otázkou obety. Emily Esfahani Smith v Atlantiku spozorovala, že výsledky experimentov o obetovaní sa navzájom, sú ohromujúce. V jednej z Gottmanovej štúdii sa potvrdilo, že rozvedené páry sa dokázali obrátiť jeden na druhého v 33% prípadov. Avšak u párov, ktoré stále žijú spolu sa toto číslo pohybuje okolo 86%.

Ak vyzeráte rovnako dobre ako oni

V roku 1996, experiment spočíval v náhodnom rozdelení účastníkov, kde každý účastník bol ohodnotený podľa fyzickej príťažlivosti a priradený k inému účastníkovi. Na druhý deň mali spolu rande, po ktorom sa zisťovala spokojnosť oboch strán. Čím lepšie účastník vyzeral, tým menej bol so svojím náhodne vybraným partnerom spokojný. Avšak, platí to len pri naozaj atraktívnych ľuďoch. Pre nás ostatných, platí, že budeme milovať tých, ktorí sú podobne fyzicky atraktívni ako my.

