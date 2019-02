Prieskum: Valentín sa na Slovensku ujal, ľudia sa spoliehajú najmä na osvedčené darčeky a spoločné zážitky Ohodnoť článok Ohodnoť článok

Valetnín na Slovensku

Prieskum medzinárodného nákupného spoločenstva Cashback World ukazuje, že Slováci si valentínsky sviatok obľúbili a tiež, že zostávajú verní osvedčeným valentínskym darčekom. Novým trendom je, že čoraz významnejšia časť opýtaných neváha pri výbere správneho valentínskeho darčeka vyskúšať aj netradičné zážitkové alebo adrenalínové prekvapenia. Prieskum sa uskutočnil v januári 2019 na vzorke 1144 respondentov starších ako 18 rokov.

Valentín sa každoročne oslavuje po celom svete a celkový finančný obrat sa pohybuje v miliardách eur. Medzinárodné nákupne spoločenstvo Cashback World uskutočnilo pri príležitosti nadchádzajúceho dňa zamilovaných prieskum, ktorý sa zameriava práve na Slovákov. Väčšina opýtaných (68,5 percent) plánuje na Valentína obdarovať partnera/partnerku alebo inú blízku osobu. Viac ako polovica z nich (52 percent) sa aj tento rok spoľahne na tradičné darčeky – kvety, šperky a sladkosti. Optimistickým trendom je však aj to, že významná časť Slovákov (28,2 percent) plánuje pri výbere darčeka riskovať, a svojich blízkych obdarovať netradičnou spoločnou aktivitou, akou je napríklad adrenalínový zážitok, výlet, či gastro podujatie. Zvyšní opýtaní (19,8 percent) sa rozhodli pre darček v podobe služby, a teda plánujú pre svojich milovaných kúpiť masáž, wellness pobyt alebo starostlivosť v kozmetickom salóne.

Získajte nezabudnuteľné zážitky

Výsledky prieskumu ukazujú, že kým tradičné darčeky, ako kvety, čokoláda alebo bižutéria si medzi ľuďmi stále držia prvenstvo ako vo svete, tak aj na Slovensku, ľudia si čoraz viac uvedomujú, že Valentín by mal byť najmä o čase strávenom so svojimi milovanými. Keďže spoločné zážitky sú jedným z najlepších spôsobov ako prehĺbiť vzťah, dobre naplánovaná spoločná aktivita sa môže stať nezabudnuteľnou spomienkou na dlhé roky. Ak je takýto zážitok navyše jedinečný tým, že pri ňom so svojimi blízkymi podstupujete určité riziko alebo je to niečo, čo robíte prvýkrát, dojmy z neho sú o to silnejšie. Čoraz viac ľudí dnes túži vyskúšať niečo neobvyklé, ako napríklad skok z lietadla, paragliding, jazdu na pretekárskom aute, potápanie alebo gastronomickú cestu po regiónoch s bohatou gastronomickou históriou.

