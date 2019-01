Ako znova prebudiť stratenú vášeň v posteli Ohodnoť článok Ohodnoť článok

Na začiatku vzťahu je vášeň a túžba vždy intenzívna, no ako láska rastie, intímna vášeň časom stráca na sile. Prečítajte si ako túto stratenú vášeň navrátiť.

Začnite kúpeľom

Spoločný kúpeľ vám dá dostatok času na spoločnú predohru. Je to šanca porozprávať, uvoľniť sa a zmyť zo seba všetok ten stres a napätie.

Ak nemáte radi dlhu predohru, vzájomné osušenie uterákom môže byť skvelou alternatívou.

Rafinovanosť je sexy

Nevstupujte do spálne nahá, oblečte si niečo sexy. Pre mužov nie je nič príťažlivejšie ako vidieť svoju ženu v rafinovanom spodnom prádle.

V prípade mužov, žiaľ nie je toho veľa čo by ste si mohli obliecť, no skúste sa vašej polovičky opýtať čo by sa jej na vás páčilo.

Zamerajte sa na svojho partnera

Existuje niekoľko vecí, ktoré by ste mohli chcieť zvážiť skôr, než budete postupovať podľa týchto krokov. Ženy sú počas sexu prítomné fyzicky aj mentálne. Muži sú prítomní iba fyzicky, ale nie mentálne. Môže to byť tým, že premýšľajú o práci, športe či inej žene. Nech je to čokoľvek, nenechajte sa rozptýliť.

Dajte svojmu partnerovi svoje telo a dušu. Váš partner očividne potrebuje vašu prítomnosť a nechce, aby ste vedľa neho len tak ležali v posteli. Je dôležité aby ste boli emocionálne zapojení. Pokiaľ nie ste duševne prítomní, intimitu si nezaslúžite.

Nevyhovárajte sa na čas

Jeden partner vždy vie, čo vo vzťahu skutočne chýba. Ak zistíte, že máte nedostatok času, ale stále očakávate body za úsilie, mali by ste premýšľať viac o kvalite ako o kvantite. Ak je váš partner spokojný, získate výhody v každom smere. A na to aby bol váš partner spokojný je potrebné vyvinúť trochu úsilia.

Vzrušujúce a milujúce vzťahy trvajú dlhšie a sú šťastnejšie. Je to fakt. A áno, bude to mať za následok častejšie a lepšie milovanie. Komu by sa to však nepáčilo 🙂

Čítajte tiež:

Toto sú najnebezpečnejšie sexuálne polohy

12 znakov, že je váš vzťah jednostranný – láska je slepá

9 chýb, ktoré muži zvyknú urobiť na prvom rande