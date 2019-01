Toto vám pomôže prekonať pocit menejcennosti 5 (100%) 2 votes (100%)votes

Z času na čas si tým prechádza každý z nás. Ak sa cítite bezmocne a menejcenne, musíte sa z toho dostať postupne. Každý malý krok zaváži. Začnite malými úspechmi, ktoré vás budú motivovať. Časom nájdete stratenú silu a odvahu. Máme pre vás zopár tipov, ako začať.

Usteľte si

Hneď po zobudení si usteľte posteľ. Už pri prvej rannej šálke kávy si tak budete môcť povedať, že ste niečo spravili. Uvidíte, že deň začnete s lepším pocitom.

Zoberte si niečo pozitívne aj z negatívneho komentára

Keď je vám nanič, všetko vám pripadá negatívne a namierené proti vám. Keď sa vám nabudúce zazdá, že o vás niekto hovorí opovržlivo alebo hanlivo, skúste v jeho komentári nájsť čosi pozitívne –možno to tak vôbec nemyslel. A ak aj áno, nemôžete sa tým riadiť. Inak budete padať čoraz hlbšie do kolotoča zúfalstva.

Určite si menšie a ľahšie dosiahnuteľné ciele

Dajte si pauzu. Je ľahké sa zožierať tým, že ste stále nedosiahli, čo ste chceli. Možno ste si však stanovili privysoké ciele. Začnite malými krokmi, ktoré môžete podniknúť každý deň.

Nebuďte na seba takí prísni

Ak sa často kritizujete až ubíjate, vôbec si tým nepomáhate. Robiť chyby je nielen normálne, ale priam potrebné na to, aby sme sa v živote niečo naučili. Neočakávajte od seba perfektné výsledky, pokiaľ to nie je možné. Sústreďte sa na to, čo ste dokázali a čo ste sa naučili.

Nestretávajte sa s ľuďmi, ktorí vám neprospievajú

Zamyslite sa nad ľuďmi vo svojom okolí. Máte v ňom niekoho, pri kom sa vždy cítite pod psa? Ak áno, je na čase spraviť za týmto vzťahom čiaru. Čím viac sa budete obklopovať pozitívne naladenými ľuďmi, tým lepšie sa budete cítiť. Často totiž sme to, s kým sa stretávame.

Minulosť nechajte za sebou

Tak ste kedysi zopár vecí zbabrali – kto nie? Na svete niet človeka, ktorý by bol dokonalý a bez chýb. Vaša minulosť vás ale nedefinuje natoľko, aby ste sa nemohli pohnúť vpred. Každý deň, každý moment je príležitosť začať nanovo. Využite ju.

Raz denne robte niečo, vďaka čomu sa budete cítiť dobre

Objavte činnosť, vďaka ktorej budete mať pocit väčšej hodnoty. Pomôžte staršiemu človeku s nákupom, pokoste susedovi trávnik… Hocijaký dobrý skutok vám môže pomôcť objaviť v sebe hodnotu. Ak ich budete vykonávať pravidelne, budete šťastnejší.

Povedzte si, kto ste

Nenechajte to na druhých! Pocity menejcennosti najčastejšie vyplývajú z porovnávania sa s inými ľuďmi. Nedovoľte im zadefinovať vás a spravte to sami. Odosobnite sa od všetkých očakávaní a spoločenských tlakov a zamerajte sa na svoje vnútro – aké sú vaše hodnoty, čo vás teší, čo vám vraví srdce. Jedine tak budete môcť ísť vlastnou cestou.

