Bábätko v lietadle nemusí to byť nočná mora Ohodnoť článok Ohodnoť článok

Lietanie je pre mnohých nepríjemné. Hádam najhoršie to však majú mamičky, ktoré cestujú s bábätkom. Uväznenie s nekontrolovateľným dieťatkom v uzavretom priestore môže byť nočná mora. Týchto sedem tipov vám cestu s malým človiečikom aspoň trochu uľahčí.

Tipy pre mamičky, ktoré cestujú s bábätkom

Pomôžte si sladkosťami a obrazovkami

Čo sa stane v lietadle, zostane v lietadle. Lietadlo je – podobne ako Las Vegas – zóna bez pravidiel. Neexistujú limity na jedenie sladkostí či pozeranie do obrazovky. Hlavne, aby bábätko bolo šťastné a potichu. Po pristátí bude veľa času na návrat k zdravému režimu.

Všímajte si čas odletu

Dobre viete, aké hrozné je vstávať kvôli letu uprostred noci. Predstavte si, čo prežíva bábätko, ktoré nepije kávu a nevie hovoriť. Ak zvyknete kúpiť najlacnejšiu letenku bez ohľadu na čas odletu, mali by ste svoj prístup prehodnotiť. Doprajte dieťaťu pred odletom plnohodnotný spánok alebo prileťte do cieľa v takom čase, aby sa mohlo poriadne vyspať. Rozhodne to stojí za tridsať eur navyše.

Zbaľte si do príručnej batožiny rezervné oblečenie

Majte pripravené tričko a nohavice pre seba, dieťa, manžela a kohokoľvek, kto s vami cestuje. Keď totiž bábätko vracia, dostane sa to úplne všade.

Zoberte si detskú autosedačku a naplňte ju plienkami

Bábätká sú síce malé, ale potrebujú veľa vecí. Väčšina leteckých spoločností vám zadarmo umožní zobrať si na palubu autosedačku. Využite to a sedačku naplňte všetkým, čo sa vám nezmestí do príručnej batožiny. Plienky sú základ.

Nakŕmte dieťa pri vzlietaní a pristávaní

To, že bábätká kričia na začiatku a konci letu, nie je náhoda. Vtedy sa totiž mení v lietadle tlak, čo nepríjemne vplýva na ich hlavičky. Kojenie, fľaška či cumlík zmiernia negatívny zážitok.

Vykašlite sa na kočík

So svojím skvele vybaveným moderným kočíkom sa zrejme cítite ako kráľovná celého susedstva, no na letisko ho neťahajte. Potrebujete mať predsa voľné ruky. V šatke možno dieťatko zaspí a ani si nevšimne, že je v lietadle.

Nezabudnite na pomôcky na spanie

Ideálne podmienky na spanie v lietadle nevytvoríte, no spravte pre to čo najviac. Vezmite so sebou obľúbenú plyšovú hráčku či dečku. Ak bábätku k spánku pomôžete, možno sa podarí zažmúriť oko aj vám. Je to nepravdepodobné, ale snívať o tom môžete.

Čítajte tiež:

Rodičovské hádky ovplyvňujú deti na celý život

Ako vytvoriť šťastný domov pre deti

Oči sú okno do duše. Najnovšie to tvrdia aj vedci

Zdroj: https://www.purewow.com/family/tips-for-flying-with-a-baby