Ako CCaaS pomáha zvládať komunikačné špičky bez rozširovania tímu?

Čakacie rady rastú, no nábor nových pracovníkov nie je jediným riešením. Zistite, ako CCaaS rozkladá komunikačný nápor a pomáha rovnakému tímu zvládnuť viac.
Spustili ste kampaň a zrazu telefón zvoní častejšie, chat sa plní a nestíhate odpovedať na e-maily? Mnohé firmy takýto nápor riešia rozširovaním tímu podpory. Existuje však aj lepšie riešenie.
Prvou reakciou býva nábor brigádnikov alebo presun kolegov z iných oddelení. Ani jedno riešenie však neprinesie okamžite skúsených agentov. Odpoveďou je model CCaaS, ktorý umožňuje meniť spôsob obsluhy bez budovania ďalšieho technického zázemia. Pozrime sa, ako sa dá nápor rozdeliť tak, aby ho zvládli súčasní pracovníci.
Viac kontaktov nemusí znamenať viac pracovných miest
Špička je problémom, keď požiadavky prichádzajú rýchlejšie, než ich tím vybavuje. Ak hovory, chaty a e-maily sleduje oddelene, ľahko prehliadne, kde rad rastie a kde zostáva voľná kapacita. Prehľad poskytne contact center software, ktorý ukáže vyťaženie kanálov a požiadavku pošle vhodnému dostupnému pracovníkovi.
Rozšírenie tímu síce rieši nepomer hrubou silou, no nových ľudí treba nájsť, zaškoliť a priebežne viesť. Kým sa naučia postupy, skúsenejší kolegovia im musia venovať čas potrebný na vybavovanie požiadaviek. Pri krátkej vlne môže byť posila pripravená pracovať samostatne až vtedy, keď už nápor klesá. A keď je nápor preč, ostanú vám ľudia, ktorí zrazu nemajú čo robiť.
Pri cloudovom riešení toto neriešite. Jednoduché otázky sa odklonia do samoobsluhy a ešte pred spojením získate číslo objednávky či dôvod kontaktu. Zložitejšia požiadavka je potom pridelená človeku, ktorý ju dokáže vyriešiť bez ďalšieho preposielania. V omnichannel prostredí môžu tieto požiadavky vybavovať pracovníci naprieč komunikačnými kanálmi, takže voľnejšia kapacita v jednom kanáli môže pomôcť tam, kde sa práve tvorí rad. Zákazník môže zložiť telefón, pričom jeho požiadavka zostane vo fronte a po uvoľnení sa pridelí agentovi.
Efektívnejšia podpora aj bez nových ľudí
Cieľom nie je odmietnuť každý nábor, ale najprv využiť efektivitu súčasného tímu naplno. Keď systém oddelí rutinné kontakty, pripraví podklady a ponúkne spätné volanie, krátkodobý nápor nemusí znamenať ďalšie pracovné miesto.
Zdroje:
https://docs.aws.amazon.com/us_us/connect/latest/adminguide/setup-queued-cb.html