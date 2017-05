Ako vytvoriť šťastný domov pre deti

Ohodnoť článok

Nad tým, čo z našich detí vyrastie, nemáme úplnú kontrolu. Do veľkej miery to však vieme ovplyvniť. Jedným zo spôsobov je vytvoriť šťastný domov, v ktorom sa deti budú cítiť bezpečne a samé sebou. Ako na to?

Ako vytvoriť šťastný domov

Choďte im príkladom

Deti svojich rodičov kopírujú. Preto je dôležité, aby ste pre nich boli dobrým príkladom. Namiesto toho, aby ste im len hovorili, čo majú robiť, im to ukážte. Ak nechcete, aby klamali, nenechajte sa prichytiť pri lži; ak chcete, aby trávili menej času pred obrazovkou, urobte to aj vy. Inak budete vyzerať ako pokrytci.

Dbajte na zdravie a pohodu

A to nielen u detí, ale u celej rodiny. Snažte sa stravovať tak zdravo, ako vám to rozpočet dovolí. Nakupujte veľa zeleniny a ovocia, celozrnných výrobkov a zdravých zdrojov bielkovín. Doprajte deťom pohyb – choďte sa s nimi prejsť a nechajte ich, nech sa vyšantia na ihrisku. Do postele ich uložte v rozumnom čase a doprajte im aspoň deväť hodín spánku.

Nezabúdajte ani na seba. Vyhnite sa drogám, alkoholu, či iným nezdravým spôsobom vyrovnávania sa so stresom. Doprajte si oddych a starostlivosť, akú si zaslúžite a aká bude vašim deťom príkladom.

Podporujte ich

Sebavedomé deti sú húževnatejšie, cítia sa akceptované a vidia samé seba v pozitívnom svetle. Rozvíjajte v nich pocit, že dokážu hocičo – nechajte ich, nech sa samé oblečú alebo ich naučte jazdiť na bicykli. Ukážte im, ako sa to robí, a potom im dajte šancu, nech to vyskúšajú samé. Pochváľte ich snahu.

Nezabúdajte ani na to, ako vnímajú svoje telo či telá iných. Netolerujte žiadne urážlivé poznámky ohľadom niekoho váhy. Ak svoje vlastné telo častujete kritikou, prestaňte s tým – deti sa to od vás naučia budú zo seba nešťastné. Odstráňte z domácnosti médiá, ktoré propagujú nezdravý spôsob života a nerealistické očakávania od ľudských tiel.

Rozvíjajte ich koníčky

Všimnite si, čo vaše detí baví, a pomôžte im s rozvíjaním ich vášne. Zapíšte ich na krúžky a nechajte ich, nech sa stretávajú s podobne nadšenými rovesníkmi. Prejavte záujem a pomôžte im s prípravou projektu, alebo sa jednoducho zaujímajte o to, čo robia.

Čítajte tiež:

Rodičovské hádky ovplyvňujú deti na celý život

Máme povedať dieťaťu o sexe? Rodičia vravia, že oni vedia viac ako my

Sex počas tehotenstva. Fakty a mýty

Zdroj:http://www.wikihow.com/Build-a-Positive-Home-for-Your-Kids