Štyri ženy, jeden muž : Neuveriteľne skutočný príbeh Alison Wilsonovej

Budete asi so mnou súhlasiť, že trvalý a šťastný zväzok muža a ženy je založený na jednoduchých princípoch, akými sú láskavosť, rešpekt, dôvera, vernosť, úprimnosť. Naše prvotné predstavy o manželstve bývajú zväčša veľmi vzrušujúce, niekedy možno až zidealizované a miestami príliš skreslené. Až časom zistíme, aká je vlastne realita.

O tom, že realita je častokrát odlišná od predstáv, veľmi dobre vedela aj Alison Wilsonová. Žiadna fiktívna postava, ale skutočná žena, ktorej príbeh bol predlohou pre natočenie dramatického seriálu. Hlavnú úlohu Alison Wilsonovej stvárnila jej vnučka, súčasná populárna britská herečka a nositeľka Zlatého Glóbusu Ruth Wilsonová.

Alison svojho budúceho manžela Alexandra Wilsona, britského spisovateľa, špióna a dôstojníka MI6, spoznala v tajných službách, kde obaja pracovali. Ona ako sekretárka a on ako agent. Po čase sa zosobášili, mali spolu dvoch synov a Alison si myslela, že žije v šťastnom a usporiadanom manželstve až do času, kým jej začalo byť manželovo správanie podozrivé. Ten ju ale vždy odbil tým, že je to súčasťou jeho misie. Šokujúce odhalenie nastalo až po Alexandrovej smrti, kedy zistila, že nebola jeho jedinou zákonitou manželkou a na povrch začali postupne vyplavovať mnohé bolestivé skutočnosti.

Alison sa nepodarilo počas jej života vypátrať všetky manželove tajomstvá. Vedela iba o jeho druhom manželstve, avšak v skutočnosti bol paralelne ženatý so štyrmi ženami, mal sedem detí a Alison bola v poradí až jeho tretia manželka.

Ako sa mu tieto vzťahy podarilo tak ľahko utajiť ?

Z jeho pozície tajného agenta a špióna to nebolo až také zložité. Skrytá identita je bežnou praxou a pretvarovanie bolo jeho dennodennou rutinou. Svoju rolu zohralo aj niekoľko pseudonymov, pod ktorými nielen publikoval, ale aj používal v bežnom živote.Takže raz ste mohli stretnúť Alexandra Wilsona, inokedy Geoffrey Spencera, Gregora Wilsona, či Michaela Chesney. Utajenie je jedna vec, druhá vec, ktorá svojím spôsobom bola obdivuhodná, bola Alexandrova neuveriteľne veľká psychická odolnosť a schopnosť ponoriť sa do aktuálnej životnej situácie, úplne sa v nej orientovať a pritom neurobiť žiadnu chybu a neprezradiť sa.

Alexander Wilson mal mnoho tajomstiev, podarilo sa z nich objasniť iba malú čať, zvyšok z nich zostal neodhalený a sú vedené ako citlivé informácie v archívoch tajnej služby. Zomrel v roku 1963 ako 69 ročný.

Rodina Wilsonových sa s odstupom času rozhodla sprístupniť ich rodinný príbeh a v spolupráci s BBC sa dohodli na spracovaní minisérie s využitím memoárov Alison Wilsonovej.

