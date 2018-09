Kayne West oznámil plány na prezidentské voľby v roku 2024 Ohodnoť článok Ohodnoť článok

Kanye West povedal, že to s kandidatúrou myslí vážne, no či tomu tak bude sa uvidí v až v roku 2024.

A post shared by Kanye West (@kanyewestt_official) on Feb 5, 2018 at 3:23am PST

,,Ak sa to rozhodnem urobiť, tak sa to aj stane, nebudem sa snažiť,“ povedal raper a módny dizajnér v rozhovre s Djom Pharrisom z Power 92 v Chicagu a dodal:,,Áno, na 100% by sa to mohlo stať…v roku 2024.“

West oznámil plány ohľadom Bieleho domu počas vystúpenia v roku 2015 na MTV Video Music Awards.

Vtedy vyhlásil:,,Rozhodol som sa, že v roku 2020 budem kandidovať na prezidenta.“

,,Jednou z hlavných oblastí, na ktoré sa chcem zamerať je zdravotníctvo. Uistím sa, že zdravotníctvo prekvitá,“ uviedol West vo štvrtok.

Prečítajte si: 84-ročný muž, ktorý líči svoju čiastočne slepú manželku sa stal senzáciou

,,Počas stretávania sa s Jay-Z som sa naučil jednu vec a tou je, že kým so ženatý s mojou ženou, nemôžem to pos*ať s peniazmi. To je problém pre mnohých radikálnych lídrov minulosti.“

Dodal:,,Nechcem sa stať prezidentom a pos*ať to s peniazmi a viete čo? Trump to tiež nepos*al. Pracovných miest je dosť a dane sú zabezpečené.“

West sa vyjadril, že sa neprikláňa na ani jednu politickú stranu. Hovorí, že má rád obidvoch, amerického prezidenta Donalda Trumpa aj senátora Bernie Sandersa.

,,Pre niekoho, kto hlása, že nemôžete sedieť na oboch stoličkách je to ako moderná myšlienka gang bangu,“ povedal. ,,Aj červená a modrá je stále červená a modrá. Ide o rozdelenie. Nepotrebujeme rozmýšľať rozdielne. Musíme premýšľať spoločne, pretože sme jedna rasa, jeden ľud, jedna civilizácia.“

A post shared by Kanye West (@kanyewestt_official) on May 31, 2018 at 10:00pm PDT

Raper, ktorý je ženatý s televíznou hviezdou Kim Kardashian sa dostal na titulky začiatkom tohto roku, keď vyjadril podporu Donaldovi Trumpovi, odfotený v baseballovom klobúku s prezidentovym sloganom „Make America Great Again“.

Tal teda veľa šťastia..lol

Čítajte tiež:

Kim Kardashian si po uverejnení posledného postu vyslúžila poriadnu spŕšku kritiky

Američania umývajú použité kondómy ,,LOL“

Konečne poznáme dátum predstavenia nových iPhoneov