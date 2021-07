Pomôcky do záhrady a na dvor, ktoré potrebuje každý

Zdroj obrázka : George Rudy / Shutterstock.com

Ak niekto žije v rodinnom dome, určite pozná nielen výhody takého žitia, ale aj drobné starosti a nejaké tie negatíva. Môže ich byť niekoľko a s niektorými dokonca môžu zápasiť aj obyvatelia činžiakov, ale tam sa to môže riešiť aj inak. V dome s dostatočne veľkým pozemkom nie je problém ani pestovať vlastný trávnik, ktorý bude dokonalý a krásne zelený, či kvety, zeleninu alebo iné rastliny. Aby všetko vyzeralo takto dokonalo, je potrebné tomu venovať aj nejakú prácu, no našťastie mnoho vecí sa dnes dá zjednodušiť.

Je ich mnoho a všetko zničia

Reč je najmä o rôznych hlodavcoch, ktoré sa v okolí domov bežne vyskytujú. Nemusí byť ani potrebné, aby mal nejaký váš sused, alebo vy sami hospodárske zvieratá. Potrebujú sa len občas schovať a čokoľvek, čo na dvore máte, im môže poskytovať dostatočnú ochranu. Ak si s nimi neviete dať rady, môžete si zaobstarať nejaké prípravky proti hlodavcom. Ide o trochu humánnejší spôsob zabitia ako klasické pasce, no samozrejme, aj v tomto prípade zomrú. Nanešťastie, ak to aj niekto nemá rád, je to viac než nutné. Ak nechcete mať rodinku myší alebo potkanov či iných malých živočíchov vo svojom dome a na povale celý rok a potom aj tie nasledujúce, je potrebné sa na to hneď na začiatku dobre a tvrdo pripraviť. Na internete sa dajú kúpiť za skvelú cenu rôzne granule alebo iné druhy otravy, či pascí, ktoré rozmiestnite, kde je potrebné, budete na ne dávať pozor, aby sa na ne neprichytilo vaše domáce zvieratko alebo dieťa, či vy sami a potom už len čakáte. Vzhľadom k tomu, že hlodavce sú neustále hladné a skoro všetko čo nájdu aj zjedia, môžete sa ich zbaviť naozaj rýchlo. Zvieratko samozrejme nebude trpieť dlho, čoho sa nemusíte obávať. Mnohým ľuďom je ľúto pristúpiť na podobný spôsob likvidácie, ale mnohokrát nie je nič iné na výber. Hlodavce sa totiž môžu rozmnožiť až natoľko, že to bude predstavovať naozajstné riziko pre vás a vašu rodinu. Mačka vám nemusí vždy pomôcť a ak je tam hlodavcov veľa, rozhodne na to jedna stačiť nebude. Tieto prípravky sú rýchle, účinné a môžete si kúpiť samozrejme aj viac druhov.

Z domu do záhrady, aj tam sú časté problémy

Aj na dvore alebo záhrade môžu byť určité druhy parazitov, s ktorými si majiteľ nemusí vedieť dať rady. Ak vám medzi krásnym trávnikom alebo zeleninou v záhrade neustále rastie burina a vy ju nestíhate vykopávať, môžete siahnuť po prípravkoch na hubenie burín. S nimi budete mať na niekoľko mesiacov pokoj. Kúpiť sa našťastie dajú v rôznych formách. Veľmi praktické sú aj spreje do ruky, aby ste sa dostali aj na ťažšie prístupné miesta tak, aby ste neohrozili iné rastliny. Kvety a zelenina či trávnik sú samozrejme v bezpečí, ale vždy je lepšia presná koncentrácia roztokov. Na ničenie burín existuje naozaj mnoho prípravkov, ktoré sa dávajú napríklad aj do vody, s ktorou budete zavlažovať trávnik. Vďaka tomu konečne burina prepustí miesto samotnej tráve a jej koreňom. Umožní jej zahustenie a následný rast burín po niekoľkých mesiacoch už nebude tak veľký, pretože sama nebude mať toľko miesta. Môžete sa potom pýšiť nielen krásne čistou záhradou, v ktorej už nebudete musieť každý deň kopať, ale aj trávnikom pripomínajúcim ten anglický. Váš chrbát si bude môcť konečne oddýchnuť.

Podobné problémy môžu nastať nielen vonku pod šírim nebom, ale aj v niečom inom, a to dokonca celoročne. Skleník je totiž výhodný a mnoho ľudí si ho nevie vynachváliť, ale vzhľadom k teplote, ktorá je vo vnútri, burina v ňom prekvitá celoročne. Aj v zime môžu mať totiž kvalitné skleníky pôdu dostatočne teplú, aby sa tam chytilo aj to čo nemá. Nezabudnite preto na na poriadnu starostlivosť všade.