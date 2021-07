5 tipov na darček pre komplikovaných ľudí

Životný štandard v našej krajine stúpa a ak má človek naplnené základné potreby, začne túžiť po čoraz väčších, novších, zaujímavejších a drahších veciach. Ak pred tridsiatimi rokmi potešili deti pod stromčekom farbičky a nový sveter, dnes im na narodeniny nestačí ani bicykel a smartfón dokopy. Ako by povedali naše babičky – nevieme čo od dobroty.

V mnohých z nás ostal kúsok malého dieťaťa a vieme oceniť aj maličkosti. Záleží nám viac na tom, že si na nás niekto spomenul a nie na tom, že nám daroval dvadsiatu tretiu sviečku. Ale nájdu sa medzi nami aj darčekoví snobi. Určite niekoho takého poznáte.

Nemôžete mu kúpiť sladkosti, lebo sú nezdravé. Nepoteší ho fľaša vína, lebo je príliš lacná alebo mu spôsobuje pálenie záhy. Oblečenie je nepohodlné alebo nevkusné, knihy už dávno prečítal, má doma najnovšiu elektroniku a kozmetika, ktorú takému človeku dáte, nie je vhodná pre jeho pokožku. Väčšinu vecí pokladá za lapače prachu a vy chodíte z obchodu do obchodu v márnej snahe potešiť. Existuje vôbec niečo, čo by prijal s úprimnou radosťou? Skúste napríklad toto…

Originálne kúsky oblečenia

Ak má váš snobík zmysel pre humor, zvoľte vtipné pánske tričko alebo dámsku mikinu s originálnou potlačou. Čierny humor, ironické poznámky, ale aj jednoduchšie krátke vety dokážu vyčariť úsmev na tvárach aj u tých najnáročnejších ľudí. A ak by ste sa aj netrafili (zase) do ich vkusu, stále im ostane kvalitný kúsok oblečenia na voľný čas, ktorý môžu prinajhoršom využiť na chatovačke alebo ako pyžamko.

Zážitky, zážitky, zážitky!

Nároční ľudia sú často zároveň minimalisti. Chcú investovať svoje peniaze a čas len do tých najkrajších a najdôležitejších vecí. Preto im neberte čas tým, že budú musieť premýšľať čo s nechceným darčekom, ale darujte im svoj čas. Spoločný víkend v miestnom hoteli spojený s dobrým jedlom a masážou je rovnako skvelý ako lístky do divadla alebo do kina, kde si budú môcť vybrať všetky dostupné dobroty. Zážitok nemusí hneď znamenať skok padákom, stačí aj popoludnie v kaviarni alebo kurz kaligrafie, ktorý trvá pár hodín.

Darujte niečo, čo môže ďalej darovať

Nemyslíme tým recykláciu nechcených darčekov, ale originálne nápady, ktoré nezahltia domácnosť a navyše mu alebo jej prinesú radosť tým, že urobia radosť ďalšiemu človeku. Znie to komplikovane, ale je to jednoduché. Darujte sadu pohľadníc s krásnymi motívmi, obálky a známky. Darujte v ich mene peniažky na charitu.

Ak majú domáceho miláčika, máte vyhraté! Kúpte, napríklad, kvalitné psie granule Primordial, ktoré podporujú správny vývin šteniatok až do psej dospelosti. V prípade, že je váš náročný priateľ skutočne snob, aj v oblasti starostlivosti o zvieratko, stavte na prémiové granule pre psov Dog’s Chef. Chcete byť trošku drzí? Prihoďte k tomu aj zlatú psiu misku!

Jedlo na úrovni

Jesť a piť sa musí, preto si zvoľte budget, ktorý vám nie je ľúto vyhodiť do vzduchu a podľa toho vyberte vhodný darček. Môže to byť sedemchodové degustačné menu v reštaurácii, kde je jedlo zážitkom, alebo pár delikátnych koláčikov z vychytenej cukrárne. Kvalita je v tomto prípade stokrát dôležitejšia, ako kvalita.

Klišé maličkosti

Komplikovaní ľudia sú náročným orieškom a keď vás pri čítaní týchto tipov zatiaľ nič neoslovilo, máme pre vás ešte jeden bonusový. Na rovinu sa ich opýtajte, čo potrebujú. Ak dostanete odpoveď, že nepotrebujú nič, skutočne sa tým riaďte a nelámte si hlavu. Kytica kvetov alebo fair trade čokoláda poteší takmer každého a ďalšie hmotné dary vôbec nie sú potrebné. Koniec-koncov, medziľudské vzťahy sú založené na vzájomnej láske, pozornosti a spoločných hodnotách a spomienkach.