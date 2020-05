Klasika alebo moderna – čo je v obývačke lepšie

Zdroj obrázku: Artazum / Shutterstock.com

Ak plánujete kúpu nového bytu či domu, alebo ste si už novú nehnuteľnosť kúpili a plánujete jej zariaďovanie, skúste brať extra ohľad na obývačku. Práve obývačka je totiž miestnosť, kde všetci po práci trávime voľný čas a ak si chceme naozaj dobre oddýchnuť, potrebujeme sa cítiť príjemne a uvoľnene. Nie je to o tom, či do obývačky investujete o niekoľko stoviek eur viac, ale o tom, aby ste robili jednotlivé rozhodnutia dôkladne a premyslene. Ako napríklad výber obývacej steny, kde sa stretávame s otázkou, či sú lepšie klasické, alebo moderné obývacie steny.

Moderna ponúka viac

Nechceme súdiť, či je lepšia klasika alebo moderna, pretože konkrétna voľba vždy závisí na vkuse daného človeka. Neprináleží nám súdiť, ktorá alternatíva je vyslovene lepšia. Avšak pravdou je, že moderná obývacia stenaponúka viac než klasické steny. Ponúka viac variant materiálov, farebnosti (matné a lesklé materiály) a taktiež osvetlenie. Osvetlenie môže byť v cene alebo za príplatok, avšak môže výrazne oživiť nielen obývaciu stenu, ale rovno aj celú obývačku. Či chceme alebo nie, dnes už letia moderné obývacie steny, ich ponuka je širšia než pri „klasike“ a ponúkajú jednoducho viac.

Ani klasika nezaostáva

Určite však nemôžeme povedať, že by klasika zaostávala za modernými obývacími stenami. Aj klasická obývacia stenamôže veľmi pekne dotvoriť obývačku na miestnosť, kde budete radi relaxovať a naberať energiu. Klasické obývacie steny sú zväčša prevedené v dreve a to buď v svetlom alebo tmavom odtieni. Je to jednoducho klasika, ktorá sa ideálne hodí najmä pre rôzne rodinné domy prevedené v tradičnom rustikálnom či vidieckom štýle.

Najmä nech sa cítite pohodlne

Najdôležitejšie je, aby ste sa doma a vo vlastnej obývačke cítili pohodlne a dobre. Ak je pre vás lepšia moderná obývacia stena, poďte do toho, no ak preferujete klasiku, pokojne siahnite po drevenom prevedení obývacej steny. Kľúčové je, aby spolu s ďalšími doplnkami, nábytkom a prípadne televízorom či hudobnou vežou bola obývačka miestom, kde dokážete skutočne dobiť baterky a príjemne si oddýchnuť.

