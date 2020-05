Populárny šport plný adrenalínu motosurf. Rozhovor s našim reprezentantom Filipom Sihelským

Motosurf patrí medzi adrenalínové športy obľúbené najmä v Mexiku, USA, ale aj Číne. Čoraz väčšej obľube sa však teší už aj v našich končinách. Jetsurf, alebo motosurf je v podstate surfovanie na motorizovanom surfe. Ovláda sa rukou pomocou joysticku a dokáže vyvinúť rýchlosť okolo 60 km/h. To znamená, že na takúto jazdu vlny nepotrebujete 🙂

Ako sa na tom jazdí

Najprv treba zistiť či ste ľavák, alebo pravák, resp. ktorá noha bude viesť. Ak ste pred tým na žiadnej doske nestáli, je dobré obrátiť sa na inštruktora. Po určení si postoja je kľúčové udržanie rovnováhy. Aj preto sa zvyčajne ako prvé, učíte na surfe stáť a až potom sa učíte pomaličky pridávať plyn.

Následne je to už len o pilovaní postoja a nakláňania sa pri zákrutách. Po určitom čase budete schopní rezať hladké zákruty ako profesionál.

Šampionát svetového pohára v motosurfe sa každoročne koná v šiestich až siedmych krajinách sveta ako je Amerika, Čína, Južná Kórea, Rusko, Anglicko, Francúzsko, Česká Republika a súťaží v ňom vyše 50 najlepších motosurfových jazdcov z celého sveta. Jedným z nich je aj 18-ročný reprezentant Slovenska, pochádzajúci z Lučenca, Filip Sihelský.

Filip je naším reprezentantom už tretí rok a za sezónu 2019 celkovo skončil na 7. pozícii, a tak sa zaradil medzi top 10 najlepších jazdcov z celého sveta.

Prečo sa rozhodol pre tento šport a ako vyzerá jeho tréning sa dozviete v krátkom rozhovore

Prečo si sa rozhodol práve pre tento šport a ako dlho sa mu venuješ?

Pre JetSurf som sa rozhodol hlavne vďaka mojej dlhodobej túžbe v niečom súťažiť, a taktiež aj pre nedostatok adrenalínu v mojom živote, ktorého mám vďaka tomuto športu skutočne dosť.

Ako je to s kategóriami, v ktorých si štartoval? V ktorej sa ti podarilo dosiahnuť najväčšie úspechy?

Svoju súťažnú premiéru som absolvoval v kategórii hobby, v ktorej som aj zvíťazil. Po druhých pretekoch v tejto kategórii som sa dostal až na svetový pohár, čo je v tomto športe momentálne svetovo najvyššia úroveň, kde som za sezónu 2019 obsadil siedme miesto.

Ako hodnotíš svoju konkurenciu? Si na svoje umiestnenia hrdý?

Konkurencia v tomto športe veľmi rýchlo rastie, a každým rokom sa čoraz viac jazdcov dostáva medzi tých najlepších. Na svoje doterajšie umiestnenia som určite hrdý, no mám chuť a snahu neustále sa zlepšovať.

Čo pre teba znamenajú tvoje doposiaľ dosiahnuté úspechy?

Znamenajú pre mňa hlavne výsledok tvrdej práce a úsilia venovaného tomuto športu, no aj samému sebe. Keď sa na moje úspechy spätne pozriem, sú pre mňa dôkazom toho, že ak niečo chcem dosiahnuť a dám do toho všetko, tak sa mi to podarí.

Čo považuješ za svoje prednosti a naopak nedostatky pri tomto druhu športu?

Medzi moje nedostatky určite patrí stále málo skúseností oproti ostatným. Som najmladší zo všetkých jazdcov a taktiež jazdím veľmi krátko v porovnaní s ostatnými. Na druhej strane sa veľmi rýchlo zlepšujem a udržujem si slušnú kondíciu, aby som vždy mohol napredovať.

V čom spočíva tvoja príprava na súťaže?

Môj tréning sa rozdeľuje na viac častí. Hlavnú časť považujem tú na vode, ktorá spočíva v samotnej jazde na jetsurfe, kde sa snažím dosiahnuť najlepšie odjazdené časy na trati a trénovať môj štýl jazdenia. Mimo sezónu, keď už na jazdenie nie sú vhodné podmienky, mám suchý tréning. Tu sa sústreďujem prevažne na silu a kondíciu. Čo sa týka stravy, snažím sa vyvarovať ťažkým a nezdravým jedlám, a samozrejme, som úplne obmedzil alkohol. V tomto športe plní dôležitú úlohu aj váha, takže mám stravu postavenú tak aby som si ju udržiaval v ideálnej hodnote.

Vďaka tomuto netradičnému športu si zavítal do veľa známych i menej známych destinácii. Kde všade si súťažil?

Z tých najznámejších je to napríklad Shanghai v Číne, Abu Dhabi v Spojených Arabských Emirátoch, Kazaň v Rusku či Orlando v Amerike.

Ako a čím tento šport ovplyvnil tvoj život?

Do života mi vniesol obrovskú vášeň k športu a súťaženiu, a poskytol mi iný pohľad na svet. Taktiež som mal možnosť spoznať veľa zaujímavých a skvelých ľudí.

Prajeme veľa ďalších úspechov!





