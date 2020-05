Jazda na bicykli vám aj za súčasných okolností veľmi prospeje

Zdroj: LovetheLifeyouLive / Shutterstock.com

V situácii plnej obmedzení a prísnych opatrení je aj vykonávanie športových aktivít do istej miery náročné. S bicyklom vám v športovaní ale nič neprekáža a nasadnúť naň môžete prakticky kedykoľvek. Dôležité je dodržiavať všetko stanovené a dobre sa na jazdu aj pripraviť. Čo taká poriadna príprava ale obnáša?

Vytiahnite bicykle a využite voľný čas na športovanie spojené s príjemným poznávaním prírody. Táto športová aktivita vám umožňuje prevetrať hlavu, poriadne si zašportovať, zlepšiť kondíciu aj celkovú imunitu. Povinná cyklistická výstroj doplnená rúškom ale nie je jediné, čo budete potrebovať, dôraz by ste totiž mali klásť aj na kvalitnú prípravu bicykla.

Návrat k bicyklu

Pre závažnosť mimoriadnej situácie nie je možné pravidelne navštevovať fitko či skupinovo cvičiť. Hľadáte tak iné riešenie, ktoré vám taktiež plnohodnotne poslúži? Skúste bazár bicyklov, vyberte si spomedzi tých horských a šliapaním do kopca sa nijako o aktívne športovanie rozhodne neukrátite.

Príležitostná cyklistika

Ak patríte len k občasným cyklistom, váš bicykel ste ešte pred zimnou sezónou určite niekde uskladnili. Pokiaľ ste ale nezvolili správne umiestnenie, nielenže zapadol prachom, ale výrazne sa to mohlo odraziť aj na celkovom vybavení. Defekt na kolese nemusí byť jedinou prekážkou, v tomto prípade treba podrobiť bicykel podrobnej kontrole.

Skúsený cyklista

Bez bicykla si to už ani neviete predstaviť a dokonale poznáte všetky jeho prednosti aj nedostatky? V takom prípade určite rýchlo postrehnete, keď vaša reťaz začne vykazovať známky opotrebovania či bude potrebné opätovné nastavenie bŕzd a riadenia. Nepúšťajte sa do opráv či výmeny komponentov sami, ale nechajte to v rukách odborníka a navštívte servis bicyklov.

Vymeňte fitko za bicykel a vyťažte z toho maximum. Počas pandémie však voľte jazdu osamote, vyhnite sa náročným trasám a snažte sa voliť menej frekventované lokality. V blízkosti iných udržujte patričný odstup a noste rúško.

Posilnenie imunity, stimulácia krvného obehu, spaľovanie kalórii a vylepšenie kondície sú benefitmi bicyklovania a dôkazom toho, že vám samotná jazda na bicykli len a len prospeje.

