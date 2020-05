Pentagon zverejnil videá zachytávajúce UFO

Pentagon oficiálne zverejnil tri krátke videá, ktoré ukazujú „neidentifikované lietajúce javy“.

Videá ukazujú, čo sa javí ako neidentifikované lietajúce objekty rýchlo sa pohybujúce pri zaznamenávaní pomocou infračervených kamier. Dve z týchto videí obsahujú členov služby, ktorí s úžasom reagujú na to ako rýchlo sa objekty pohybujú. Jeden z nich špekuluje, že by to mohol byť dron.

Vojenské námorníctvo uznalo pravdivosť videí v septembri minulého roka. Oficiálne ich teraz zverejňujú, „aby objasnili akékoľvek mylné predstavy verejnosti o tom, či boli zábery, ktoré sú v obehu skutočné, alebo či existuje viac videí,“ tvrdí hovorkyňa Pentagonu Sue Gough.

Tieto zábery boli zverejnené na základe zistenia, že neobsahujú žiadne citlivé informácie a nezasahujú do žiadneho vyšetrovania útokov na vzdušný priestor.

V roku 2017 jeden z pilotov, ktorý v roku 2004 videl jeden z neidentifikovaných objektov, uviedol pre CNN, že sa pohyboval spôsobom, ktorý nedokázal vysvetliť.

„Keď som sa k nemu priblížil … rapídne zrýchlil smerom na juh a za menej ako dve sekundy zmizol,“ uviedol David Fravor vo výslužbe. „Bolo to mimoriadne náhle, ako pinpongová loptička odrážajúca sa od steny. Odrazila sa a išla opačne.“

Pentagon predtým študoval záznamy stretnutí s neznámymi objektami v rámci utajeného programu, ktorý sa začal na príkaz bývalého senátora Harryho Reida z Nevady. Program sa začal v roku 2007 a podľa Pentagonu sa skončil v roku 2012, pretože zhodnotili, že existujú vyššie priority, ktoré si vyžadujú financovanie.

Napriek tomu Luis Elizondo, bývalý šéf klasifikovaného programu v roku 2017 uviedol pre CNN, že osobne verí, že „existuje veľmi presvedčivý dôkaz, že nemusíme byť sami“.

Elizondo rezignoval v roku 2017 na protest proti tajnosti programu a vnútornej opozícii, ktorá ho financovala.

Na svojom twitteri zdieľal, že je rád, že Pentgon oficiálne zverejnil videá, avšak ide len o zlomok dostupných materiálov a výskumov. USA musia vážne a vedecky preskúmať tento a všetky potenciálne dôsledky pre národnú bezpečnosť.

