Mesto už 99 mesiacov dúfa v návrat stromu, ktorý prešiel cez prechod a zmizol

Cieľom tohto článku je porozprávať o niečom, čo možno neexistuje nikde inde na svete, zviditeľniť úsilie. Predstaviť si, čo všetko stojí za tým vymyslieť, uskutočniť a prevádzkovať jedinečný mestský výtvor. Možno je to na úkor čistoty, kvalitných ciest a funkčných mestských parkov, ale ruku na srdce, stojí to za nejaké svetové prvenstvo.

Kým sa dostaneme k jedinečnému prechodu pre stromy, kde v nadpise spomenutý incident sa odohral zoznámme sa trochu s mestskou časťou Bratislava Nové Mesto, zriaditeľom tohto unikátu.

Bratislavská mestská časť Nové Mesto má cez 38 tisíc obyvateľov. Čo sa týka Finančného zdravia miest a obcí je podľa stránky hospodarenieobci.sk za rok 2018 na 25. mieste v kategórii mestské časti. V šikovnej zostave dát nájdete informáciu o tom, že Mestská knižnica Bratislava Nové Mesto zarobila v roku 2018 cez 300 tisíc eur. Možno viac ako mestská polícia z odťahovania áut, alebo parkovisko medzi tržnicou a poliklinikou, ktoré mesto prenajalo spolu s magistrátom súkromnej spoločnosti namiesto toho, aby tam umiestnili automat na výber parkovného a celý obrat mali v mestskej pokladnici.

Dostávame sa k prechodu pre stromy. Vo februári 2012 som prvý krát nafotil na Vajnorskej ulici prechod, ktorý bol do komunikácie dosť zvláštne umiestnený. Strom, čakajúci na bezpečný prechod mierne naklonený dopredu, akoby číhal na slušného šoféra, ktorý bude ochotný ho pustiť. Jeho naivita je roztomilá. Mamičku s detským kočíkom by nikto nepustil v tomto meste, hmm…ani by sa nedostala na prechod.

Bratislava, Vajnorská ulica 2012

Od vtedy uplynulo osem rokov. Strom je preč, ako aj farba mizne z prechodu pre chodcov. Nevymenilo sa zábradlie na zastávke, ani len náter sa neobnovil za ostatné roky. Šoféri sú tiež rovnakí, presne ako magister starosta.

Bratislava, Vajnorská ulica, máj 2020

Zachovalo sa autentické prostredie pre zmiznutý strom, aby si našiel bezpečne cestu späť. Osobne si myslím, že sa už nevráti.