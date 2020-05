Kedy sa konečne otvoria akvaparky a kúpaliská

Dnes, 28.5.2020 sa zástupcovia Asociácie akvaparkov, kúpalísk a plavární stretli na Úrade vlády, kde odovzdali a odprezentovali svoj viac ako 100 bodový návrh opatrení pre bezpečné otvorenie a fungovanie najnavštevovanejších turistických atrakcií Slovenska. Viac ako 5 miliónov návštevníkov z minulého roka, ale aj samotní prevádzkovatelia očakávajú, aké rozhodnutie padne v pondelok 1.6., kedy bude zasadať krízový štáb.

Otvorenie plavární je ohlásené na 3.6. avšak, ako už avizovali viaceré plavárne, neplánujú v tomto termíne otvoriť svoje brány. „Otvorenie plavárne bez vonkajšieho kúpaliska je pre nás ekonomicky nerentabilné. Služby plavárne boli vždy k dispozícii do 15.6. a po tomto termíne sa otvárali vonkajšie bazény,“ povedal Ing. Ľudovít Lebó riaditeľ Novovital Nové Zámky. Dôvodom je, že plaváreň slúži primárne pre lokálnych návštevníkov a športové kluby. Otvorenie plavárne z ekonomického hľadiska nemá výrazný vplyv na fungovanie kúpalísk.

Asociácia vypracovala viac ako 100 bodový návrh, ktorý zavádza prísne hygienické opatrenia. Rovnako s krízovým štábom prebrali aj požiadavku evidencie návštevníkov, ktorú krízový štáb presadzuje. Evidencia návštevníkov, je podobne ako pri otvorení fitnescentier dôležitým aspektom zabezpečenia bezpečnosti. Podľa asociácie je aj táto požiadavka riešiteľná. „Navrhli sme, aby návštevníci uprednostnili platbu platobnými kartami. Údaje o návštevníkoch tak budú podľa potreby ľahko dostupné. V prípade návštevníkov, ktorí by zvolili platbu v hotovosti, by sme volili klasickú evidenciu,“ upresnil prevádzkový riaditeľ Vodného parku Bešeňová Peter Kolenčík.

Denné straty v tisíckach eur

Členovia asociácie apelovali na vládu, aby prevádzky otvorila, čo najskôr, ale najneskôr k termínu 15.6. nakoľko na znovuotvorenie je nutné sa dostatočne vopred pripraviť. „Otvorenie v polovici júna je pre nás lepšie aj z dôvodu menšieho počtu návštevníkov. Ak sa otvorí 1.7. to je už sezóna v plnom prúde, naše straty budú nevyčísliteľné a pracovné miesta ohrozené,“ povedal Mgr. Gabriel Somogyi riaditeľ Thermalparku Dunajská Streda. Od otvorenia akvaparkov, kúpalísk a plavární sú závislé hoteli, reštaurácie a gastroprevádzky, ktoré sa v areáloch a ich blízkej lokalite nachádzajú. Jednotlivé hoteli, penzióny, reštaurácie a gastropevádzky sa naštartujú až potom, čo sa otvoria najväčšie atrakcie v SR. „Denne dostávame maily od ľudí, ktorí si plánujú letnú dovolenku, avšak, iba ubytovanie v penzióne či hoteli je pre nich neatraktívne. Chcú vedieť, aké ďalšie aktivity budú k dispozícii. My na to momentálne odpovedať nevieme,“ povedal Peter Kolenčík z Vodného parku Bešeňová.

Nezabezpečené vodné plochy alebo cestovanie do okolitých krajín

To sú dve základné hrozby, ktorým sa chce asociácia vyhnúť a mali by byť aj v záujme vlády a občanov. „Ak sa čím skôr nedohodneme na otvorení prevádzok, hrozí, že ľudia budú navštevovať nechránené vodné plochy, kde nie je možné zabezpečiť žiadne dodržiavanie hygienických podmienok. Druhou možnosťou, ktorá reálne hrozí, je vycestovanie Slovákov do okolitých krajín, kde sú opatrenia omnoho miernejšie, ale počet nakazených niekoľkonásobne väčší,“ vyjadrila svoj názor asociácia. Hrozba druhej vlny epidémie sa tak pochopiteľne môže aj takýmto víkendovým cestovaním zvyšovať a rovnako ohrozí aj domáci cestovný ruch. Zdĺhavé vyčkávanie spôsobí, že Slováci uprednostnia dovolenku v zahraničí čo bude mať negatívny vplyv na ekonomiku.

Maďari podporili turizmus v krajine sumou 430 mil. eur, Slovenská vláda zatiaľ mlčí

Turizmus v Maďarskej republike je už niekoľko rokov dôležitou súčasťou ekonomiky. Termálne kúpele a aqvaparky prešli veľkou rekonštrukciou a modernizáciou aj pomocou podpory maďarskej vlády. Tá im podala pomocnú ruku opäť. Balíček 430 miliónov eur bude prerozdelený na podporu turizmu a subjektov turistického ruchu. Dočkáme sa niečoho takého aj my? Aké podporné opatrenia plánuje vláda pre zatraktívnenie najnavštevovanejších atrakcií Slovenska, ktoré ročne lákajú milióny slovenských aj zahraničných turistov?

