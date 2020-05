Ako vybrať kvalitné posteľné obliečky pre deti?

Zdroj obrázku: All About Space / Shutterstock.com

Zháňate krásne obliečky pre deti? Budete zrejme hľadať nielen pohodlné látky, ale aj obliečky, ktoré sa ľahko udržuje. Skúste nájsť obliečky, vďaka ktorému sa bude chcieť vašim deťom do pelechu oveľa rýchlejšie a skôr. Nezabúdajte však, že je možné vyberať medzi tovarom s certifikátmi deklarujúci zdravotnú nezávadnosť.

Pre najmenšie deti

Obliečky pre bábätká a batoľatá, najmä pokiaľ ide o prvé dieťa, budete zrejme zháňať v kvalite so zdravotníckymi atestáciu. Na trhu zoženiete obliečky do postieľky certifikované pre výrobu detského vybavenia. Vyberajte bielizeň bavlnené, pretože jedine to budete môcť vyvariť a žehliť na vysoké teploty, čomu udržíte vaše deti v čistote, ďaleko od roztočov a bacilov.

Hladké bavlnené prádlo je priedušné, deťom sa dobre dýcha a jeho mäkkosť ho ukolíše do sladkého spánku. Zoženiete ho s rôznymi motívmi. Veľmi obľúbený je motív s medvedíkmi, ktorý sa používa na výrobu hnízdeček pre bábätká, nebies, postranných zábran ai.

Obliečky do postieľky zoženiete v rozmeroch 90×120, 90×130, 90×140 a 100×135 cm; ak vám rozmery nevyhovujú, je možné nechať si ušiť posteľná bielizeň na mieru.

Pre väčšie deti

Aj trochu väčšie deti potrebujú ideálne čistú bavlnu. Najmä na plachte záleží, pretože deti určitého veku sa môžu počas spánku občas počůrá. Preto je nutné môcť prestieradlo občas vyprať na vysokú teplotu, čo zvládne jedine bavlna, prípadne ľan.

Obliečky pre deti sa vyrába v rozmeroch pre klasické jednolôžko, teda v dĺžke do dvoch metrov a šírke 140 cm. Od obyčajného obliečky pre dospelých sa líšia najmä motívmi. Vyrábajú sa rôzne hravé a rozverné motívy, prípadne aj s motívmi známych detských postavičiek.

Obľúbené sú vzory so zvieratami. Nejedná sa len o domáce zvieratá, ako sú mačky, psíkovia a králiky, ale aj o zvieratá z exotických krajín. Slony, žirafy a levy sny vašich detí premiestni do dobrodružstva. Svoje miesto na trhu majú taky motívy dopravných prostriedkov, a to nielen pre chlapčenskú klientelu. Hasičská a policajné autá, vesmírne koráby a závodné autíčka sú vhodné pre akéhokoľvek nadšencov. Pre nežnejšie duše trh ponúka kvety, kone a srdce.

A čo materiály?

Okrem hladkej bavlny sú v ponuke aj obliečky z krepované bavlny. Jedná sa o ľahko udržovatlený materiál, ktorý hlavne nie je nutné žehliť, pretože je prirodzene nekrčivý.

Svoje miesto má aj flanel, najmä v chladivých spálňach a v zimných mesiacoch. Vaša zimomravých dieťatko tak bude v teple počas spánku, kedy je najpokojnejšie a jeho telesná teplota sa drží na najnižšej možnej hladine.

Nech vyberiete akékoľvek obliečky, neurobíte rozhodne chybu, ak sa budete držať požiadavke českej výroby podľa našich štandardov a budete sa zaujímať o certifikáciu zdravotnej nezávadnosti použitého materiálu.