Tieto štetce vám zaručia dokonalé líčenie

Správna technika nanášania hrá výraznú rolu pri každom jednom líčení. Dobrý make-up, rovnomerne nanesené očné tiene či perfektné kontúrovanie. To všetko by ste bez kozmetických štetcov tak rýchlo a jednoducho nedosiahli. Ktoré z nich by teda nemali chýbať práve vo vašej sade?

Každý profesionálny vizážista by vám potvrdil, aké dôležité sú štetce na líčenie. Či už chcete decentnú vizáž alebo dokonalé večerné líčenie, bez týchto doplnkov sa ťažko zaobídete. Samozrejme, existujú aj iné možné alternatívy na aplikovanie dekoratívnej kozmetiky na tvár, nikdy ale nedosiahnete taký dokonalý efekt, ako to bude v prípade štetcov.

Krycia schopnosť

Pri nanášaní make-upu je dôležité, aby pleť vyzerala prirodzene a na tvári neboli žiadne fľaky či nadmerné vrstvy. K tomu všetkému vám dokonale poslúži klasický plochý štetec. Práve ten vám skvalitní kryciu schopnosť make-upu a vďaka tomu vydrží o niečo dlhšie. V každej jednej zbierke by však nemal chýbať aj štetec na korektor, ktorý pomôže zakryť všetky nedostatky.

Rovnomerné nanášanie púdra

Aj keď sa pri nanášaní púdra často preferuje aj pudrenka, vhodnejšou voľbou bude opäť štetec. Nielenže pomôže dostať púder do každého záhybu, ale rovnomerne ho aj nanesie. Výsledkom bude matný efekt, ktorý rozhodne oceníte.

Dokonalé kontúrovanie tváre

Zvýraznenie lícnych kostí a svieži vzhľad umožní štetec vhodný k lícenke. Zabúdať by ste nemali ani na ďalšie dva typy. Pre bronzéry by vám taktiež v kozmetickej taške nemal jeden chýbať a sadu kozmetických štetcov doplní aj ten na rozjasňovač. Všeobecne sa veľmi neodporúča mať jeden univerzálny. Ak totiž používate výrazne odlišné odtiene, jedným štetcom by ste ich mohli naniesť aj na miesta, kam reálne ani nechcete.

Pomôcky na zvýraznenie

V každej jednej dámskej zbierke by nemali chýbať aj pomôcky na úpravu obočia, nanášanie očných tieňov či dokonalé vytvarovanie vašich pier. K všetkému uvedenému bude opäť perfektnou pomôckou konkrétny štetec. Pokiaľ ho nevyužívate, vyskúšajte si, aké jednoduché bude samotné nanášanie a ako rýchlo docielite želaný efekt.

Ak vám nejaký z týchto uvedených štetcov chýba vo vašej zbierke alebo ste sa rozhodli doplniť ju aj o ďalšie kúsky, ktoré vám ešte viac zdokonalia vizáž, vždy si ich však vyberajte podľa ich určenia a hrúbky. Môžu sa vám zísť aj ďalšie možné druhy, no tieto zmienené by mali byť absolútnym základom každej jednej kozmetickej výbavy.