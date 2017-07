Ohodnoť článok

Opakovane použitá plastová fľaša obsahuje viac baktérií, ako záchodová doska.

Človek prežije bez jedla aj viac ako tri týždne, no bez vody je sedem dní úplné maximum. Voda tvorí šesťdesiat percent nášho tela. Keďže každý deň stratíme tri až štyri litre potom, močením a dýchaním, je pre nás životne dôležité, aby sme dopĺňali tekutiny (v letných mesiacoch to platí dvojnásobne), no čo ak opakovane použitá plastová fľaša obsahuje nesmierne veľa baktérií?

Väčšina z nás robí všetko preto, aby sme vypili odporúčané dva litre vody. Mnohí si kupujú vodu vo fľaši, ktorú v priebehu dňa dopĺňajú vodou z vodovodu. Je to dobré pre životné prostredie aj vašu peňaženku, všakže? Pravda je však taká, že je to asi také hygienické, ako keby ste oblizli starú hráčku svojho psa. Naozaj, je to až také zlé!

Bez ohľadu na to, či ste práve v práci, škole alebo telocvični, vaša prenosná nádoba s vodou môže biť zamorená tisíckami baktérií, ktorým sa dobre darí vo vlhkom prostredí. Portál Treadmill Review spravil na túto tému krátky prieskum, v ktorom poslal na laboratórne testy uzávery z dvanástich fliaš, ktoré dlhodobo používali športovci. Výsledky sú desivé. Podľa nich sa vo fľašiach môže nachádzať až 900-tisíc bakteriálnych buniek na štvorcový centimeter (cm2).

Výsledky sa líšili podľa typov fľaše. Tie, ktoré sa otvárajú vytiahnutím nahor, dopadli úplne najhoršie. Na každom centimetri štvorcovom sa nachádzalo až 900-tisíc baktérií na cm2, čo je oveľa viac ako na starej hračke vášho psíka. Fľaše, ktorých uzáver sa odkrúca, obsahovali 160-tisíc baktérií na cm2, čo je na približne rovnakej úrovni, ako keby ste jedli z misky vášho štvornohého miláčika. Najčistejšia bola fľaša so zakončením v tvare slamky. Tie obsahovala len 25 baktérií na cm2. Ani to však nie je veľká výhra, pretože je to len o dve baktérie na cm2 menej, ako sa nachádza na záchodovej doske.

Čo môžete urobiť? Piť predsa treba a neustále kupovanie novej fľaše ide do peňazí a ničí životné prostredie. Treadmill Review odporúča kúpu fľaše z nerezovej ocele. Ani v nej by však voda nikdy nemala zostať dlhý čas. Treba ju pravidelne vyprázdňovať a dávať do umývačky riadu tak často, ako sa len dá.

