Koše na triedený odpad: pomôžte planéte a začnite separovať už dnes

Z rôznych zdrojov ste už určite zachytili informáciu, že sa na nás valia viaceré krízy, nielen tá hospodárska alebo ekonomická. Už dlhodobo politici a aktivisti upozorňujú na klimatickú krízu, ktorá je čoraz horúcejšou témou. Čo môžeme urobiť ako jednotlivci a prečo by nemali koše na separovanie chýbať v žiadnej domácnosti?

Ak všetok odpad hádžeme do komunálneho odpadu, všetky obaly, plastové či sklenené, skončia na skládke. Skládky sú nebezpečné pre životné prostredie, pretože sa z nich uvoľňujú toxické látky. Zároveň zaberajú čoraz viac miesta. Čo môžete spraviť vy pre to, aby sa skládky nerozširovali? Začnite triediť odpad. Pomôžu vám praktické koše na triedený odpad do každej kuchyne.

Zdroj foto: Enadin / Shutterstock.com

Koše na separovanie predstavujú hneď niekoľko výhod. Akých?

Triedenie na jednom mieste

Vybrať si môžete koše s viacerými nádobami. Do jednej môžete dávať plast, do druhej sklo a do tretej napríklad papier. Nemusíte preto behať po celom dome a hľadať správnu zbernú nádobu. Vďaka takýmto triediacim košom budete mať všetok odpad na kope a budete mať prehľad o tom, koľko odpadu vyprodukuje vaša domácnosť za určitý časový úsek.

Jednoduchá manipulácia

Koše na triedenie môžu byť výsuvné, vďaka čomu bude odpad celú dobu ukrytý napríklad v skrinke. Nemusíte sa tak báť zápachu. Zároveň zoženiete košové systémy, ktoré sú zabudovateľné alebo závesné. Manipulácia je vo všetkých prípadoch viac než jednoduchá. Rovnako tak aj údržba.

Ak by sa vám koše zdali príliš malé na množstvo odpadu, ktoré počas týždňa vyprodukujete, možno by sa vám hodil drvič odpadu. Drvič vám umožní jednoduchšie upratovanie a v prípade, že kompostujete, postará sa aj o odstránenie zvyškov jedla.

Pomôžete planéte a zabránite rozširovaniu skládok

Tým, že si zakúpite koše na separovanie, budete mať väčšiu motiváciu odpad skutočne triediť. Možno budete sami prekvapení, keď zistíte, koľko miesta vám ešte zostáva v komunálnom koši po tom, ako vytriedite to, čo sa triediť má.