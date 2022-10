Trpezlivosti sa vieme naučiť. Prečítajte si ako na to

Stojíte v rade na pošte, váš kolega zmeškal termín projektu, vaše dieťa má opäť záchvaty hnevu…sú situácie, ktoré skúšajú aj tých najtrpezlivejších z nás.

Niektorí ľudia sú narozdiel od ostatných prirodzene netrpezliví, ale aj ten najnetrpezlivejší človek môže trénovať a zlepšovať sa bez ohľadu na to, aké ma predispozície. Je to vlastnosť, na ktorej ľudia môžu pracovať, ak chcú.

Trpezlivosť závisí od osobnosti, vašej minulosti a situácie

Osobnosť zohráva úlohu v tom, prečo niektorí z nás majú tendenciu reagovať na životné neúspechy pokojnejšie ako iní. Štúdie napríklad ukázali, že ľudia, ktorí sú svedomitejší, príjemnejší a otvorení novým skúsenostiam, majú tendenciu mať viac trpezlivosti – a ľudia, ktorí majú menej týchto vlastností, majú tendenciu byť skôr netrpezliví. Avšak existuje veľa prediktorov, ktoré nesúvisia s osobnostnými črtami, ktoré tiež určujú trpezlivosť.

Návyky, ktoré si vytvoríme, schopnosť regulovať emócie a naše očakávania v danej situácii, to všetko ovplyvňuje našu schopnosť reagovať trpezlivo, rovnako má na našu trpezlivosť vplyv aj to to, či sme nadmerne unavení, chorí, hladní, vystresovaní alebo dokonca prehriati.

Ak si však uvedomíte, že ste podráždenejší, reaktívnejší a vznetlivejší, ako by ste chceli, môžete sa zmeniť, ale bude to vyžadovať istý tréning.

Dôležité je zapamätať si, že život je plný nespočetných premenných a prekážok a nikto sa nemôže vyhnúť situácii, ktorá by mohla potenciálne vyvolať netrpezlivosť, ale môžete kontrolovať svoju reakciu.

Zistite, kedy ste netrpezliví a aké emócie cítite

Uvedomte si, keď sa začínate cítiť netrpezlivo a identifikujte, aká emócia je jadrom tejto reakcie. Hnevá vás, že sa nemôžete dostať domov rýchlejšie? Ste smutný alebo sa cítite odmietnutý, že potenciálne rande nevyšlo? Máte obavy, že nestihnete prísť načas?

Zmeňte to ako premýšľate o danej situácii

Vžite sa do kože toho druhého. (Môj spolupracovník sa zámerne nesnaží zmeškať termíny; má toho veľa.) Pamätajte, že čokoľvek, čo mnohokrát spúšťa vašu netrpezlivosť, nie je o vás. Napríklad pokladňa sa nepokazila len preto, aby vám nákup potravín trval dlhšie, alebo vlak dnes ráno nie je preplnený, aby ste si vy nemohli sadnúť.

Pozrite sa na to z väčšej perspektívy

Iste, je nepríjemné, že ďalší pracovný pohovor vám nevyšiel, ale hľadáte kariérny posun, ktorý vám pomôže dosiahnuť vaše dlhodobé ciele. Bolo by skvelé, keby sa moje dieťa nezačalo hnevať vždy, keď dostane zeleninu namiesto zmrzliny, ale je dôležité, aby sa naučilo, čo znamená zdravé stravovanie a začlenilo sa do rutiny stravovania týmto spôsobom. Pamätajte si, že akékoľvek meškanie či frustrácia z neúspechu vám nezabráni sa v konečnom dôsledku dostať tam, kam chcete.

