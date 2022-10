Ako vybrať zaujímavý darček?

Zdroj obrázku: LightField Studios / Shutterstock.com

Často to býva veľmi ťažké. Určite poznáte tú situáciu, keď sa blížia Vianoce alebo má váš blízky človek čochvíľa narodeniny. A vy si lámete hlavu nad tým, aký darček mu pri tejto príležitosti kúpite. Naozaj nebýva jednoduché vybrať niečo, čo bude svojím spôsobom výnimočné a poteší to ako vás, tak aj obdarovaného. Ponúkame vám tri jednoduché tipy, ako vybrať naozaj zaujímavý darček, ktorý poteší a nezovšednie.

1. Rozšírte svoje obzory

Pri výbere darčekov sa nemusíte viazať len na tradičné kategórie, ako býva napríklad fľaša alkoholu a čokoláda či napríklad kozmetika, bižutéria, prípadne kniha. Stačí si pozrieť, aké originálne darčekyv súčasnosti letia a čo je medzi ľuďmi populárne. Razom zistíte, že si môžete vyberať z oveľa širšej palety rôznych darčekov – rôzne štýlové vychytávky, zážitky, darčeky na zdravie a krásu alebo aj na voľný čas. Možností je oveľa viac ako ste si mysleli.

2. Pozrite sa na to očami toho druhého

Ak si už neviete pri výbere darčeku rady, skúste to trochu inak. Nepozerajte sa na to vašimi očami, no skúste sa vžiť do človeka, ktorého chcete obdarovať. Ak sa na svet pozriete jeho očami a ešte k tomu ho aj dobre poznáte, možno prídete na niečo, čo by mu urobilo nesmiernu radosť. Snažte sa potešiť ho niečím, na čo si aj po rokoch spomenie, že bolo práve od vás. Či už sa bavíme o nejakom adrenalínovom zážitkovom darčeku, alebo aj vhodnom pomocníkovi do záhrady či domácnosti. Každý má totiž vlastné preferencie a praktické darčeky bývajú väčšinou tie najviac obľúbené.

3. Nebráňte sa novinkám

Novinky na trhu sú vždy dobrým darčekom. Napríklad taký sedací vak, ktorý je čoraz populárnejší a spolu so samotným darom venujete blízkemu aj oddych a relax. Sedacie vaky sú pre svoje pohodlie veľmi obľúbené najmä v rôznych firmách alebo aj na školách. Len málo ľudí ich však má doma, pritom by si možno radi takýmto spôsobom oddýchli a načerpali nové sily. Nebráňte sa preto takejto novinke a zamyslite sa, či by práve sedací vak mohol byť tým správnym darčekom pre vášho blízkeho človeka. Možno zostanete sami príjemne prekvapení, akú radosť tým vášmu blízkemu urobíte.