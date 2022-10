Dámske módne členkové čižmy – jeseň/zima 2022-2023

Každý z nás má právo vybrať si vlastný štýl a obuv, ktorá je pohodlná, krásna a vhodná na danú príležitosť. Túto jesenno-zimnú sezónu môžete nosiť rôzne topánky, ktoré podčiarknu dokonalosť vášho vzhľadu a umožnia vám ľahko a rýchlo sa pohybovať a cítiť sa skvele. V jesenno-zimnej sezóne si módne dámske čižmy a ich všetky možné variácie získali obrovskú popularitu medzi nežným pohlavím. Nie všetky čižmy sú vhodné do kancelárie alebo na biznis, ale budú vyzerať skvele v ležérnych a streetových outfitoch.

Ženy, ktoré si potrpia na módu a nevyhýbajú sa odlišnosti, budú s radosťou nosiť módne hrubé topánky na platforme, ako aj sofistikovanejšie a stručnejšie modely s podpätkami alebo klinmi. Drsné topánky na platforme s malým podpätkom sú vhodné pre dievčatá, ktoré ctia punk, street style, ležérne a avantgardné trendy. Vhodné je tiež nosiť objemné topánky s obrázkami v smere športovej elegancie a grunge. A ak chcete zapôsobiť elegantnejším vzhľadom, môžete skúsiť nosiť čižmy pod šaty a sukne a vytvoriť tak vzhľad, ktorý vás prenesie do ulíc najmodernejších európskych miest.

Dámske členkové čižmy a ich vzhľad

Ak vás zaujali tieto odvážne masívne čižmy, ktoré sa túto sezónu určite stanú povinnou výbavou mnohých módnych nadšencov, určite si zamilujete tieto modely, ktoré boli predstavené na najdôležitejších prehliadkových mólach módneho sveta. Tu je niekoľko príkladov najúspešnejších modelov dámskych topánok.

Členkové čižmy na platforme

Pevné kožené a semišové členkové čižmy https://shopsy.sk/damske-semis-clenkove-cizmy na platforme vyzerajú mohutne, ale zároveň sa hodia k elegantnému oblečeniu. Hrubé šnurovacie topánky (jackboots, čižmy) by sa mali nosiť s koženým oblečením, úzkymi džínsami. Ak chcete, aby bol obraz viac koketný, môžete použiť pestrofarebné svetlé šnurovanie kontrastných odtieňov.

Hrubé topánky s rozparky pre demi sezónu môžu mať úhľadný malý podpätok, platformu. To vám umožní modelovať netriviálne looky s krátkymi a midi sukňami, vzdušnými šifónovými šatami s asymetriou a vrstvením, koženými šortkami, priliehavými novodobými nohavicami.

Čižmy s kožušinou

Teplé jesenné a zimné topánky s kožušinovými vložkami sú najlepšou voľbou pre chladné a mrazivé dni, prezentované v ľahkých verziách pastelových farieb, sýto fialovej, kávovej, smaragdovej. Kožušinové topánky módne ženy môžu kombinovať s koženými bundami, páperovými bundami, fúkanými bundami.

Dámske členkové čižmy s kovovými prvkami

Dámske členkové čižmy jeseň-zima s kovovými prvkami (s nitmi, úhľadnými prackami, masívnymi reťazami, zipsami) – trend, ktorý je teraz povolený nielen rockerom, ale aj štýlovým mladým dámam, ktoré sa rady odlišujú od ostatných.

Elegantné biele topánky

Biele topánky sa budú páčiť elegantnejším a romantickejším mladým dámam, ktoré sa chcú cítiť pohodlne, ale pritom sa nevzdávajú ženského a zvodného vzhľadu. Biele topánky sa často vyrábajú s podpätkom alebo kontrastnou platformou. Nosiť biele topánky možno kombinovať s tmavými a svetlými vecami, ako aj so svetlou paletou, realizovanou v jesenno-zimných a jarných štýloch oblečenia.

Čižmy na podpätku

Topánky so stabilným podpätkom alebo klinovým podpätkom sú skvelým trendom obuvi na jar a jeseň. Módne casual členkové čižmy s podpätkom alebo klinom môžu byť zdobené flitrami, trblietkami, strapcami, ktoré ich umožnia zaradiť nielen do každodenných súprav, ale aj do večerných snímok.

Topánky v športovom štýle

Model obuvi pre tých, ktorí sa nevzdávajú športového štýlu obuvi ani na jeseň a v zime. Výrobcovia predstavili štýlové pevné tenisky v rôznych farbách s mierne drsnou platformou, ktoré premenia váš oblúk s džínsami, kockovanými kabátmi, bomberom.

Členkové čižmy s potlačou

Dámske topánky s potlačou pokračujú v téme zvieracích a dravých vzorov v jesenno-zimnej sezóne (leopard, pytón, krokodíl a zebra). Často sa takéto topánky vyrábajú v elegantnejšej podobe, so špicatou špičkou a podpätkom. Určite venujte pozornosť vojenským topánkam s výrazným maskáčovým vzorom, ktoré budú v kurze aj túto jeseň. Vyberte si dámske topánky, vytvorte si štýlový vzhľad a s radosťou noste trendové modely.