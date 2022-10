Ako naplánovať dovolenku na bicykli

Na cestách je viac cyklistov ako kedykoľvek predtým. Povieme Vám, čo potrebujete vedieť predtým, ako začnete pripravovať Vašu ďalšiu dovolenku na bicykli.

Keď náš života zaskočila pandémia, pre viacerých prišlo bicyklovanie ako nová sloboda, ktorú nám poskytla.

Iste, možno sme uviazli vo svete bez cestovania, ale bicykel by mohol ponúknuť čerstvý vzduch, sociálne vyžitie v skupine a veľmi potrebné endorfíny na odvrátenie stresu z pandémie. Zrazu sa zdalo, že všetci kupujú bicykle. Predaj bicyklov vzrástol o 200 percent len ​​za prvých pár mesiacov pandémie, pričom sa okamžite vypredalo všetko pod 600€.

Tento boom prichádza po viac ako troch desaťročiach investícií do cyklo-chodníkov v celej Európe, čo znamená, že existuje viac možností ako kedykoľvek predtým pre viacdňové výlety, či už chcete zvládnuť krátky pár hodinový výlet alebo dlhú cyklotúru.

Pýtate sa, kde začať? Nemusíte byť v drahom cyklistickom oblečení, aby ste si užili slobodu na otvorenej ceste. Tu nájdete všetko, čo potrebujete vedieť o plánovaní cyklistického výletu, či už si chcete naplánovať svoj vlastný alebo sa inšpirovať výletom známeho, či už ste začiatočník, ktorý chce počas výletu zrelaxovať v pohodlných hoteloch, alebo skúsený biker, ktorý hľadá novú výzvu.

Ako sa pripraviť

Prvý krok? Len choďte.

Je ľahké spadnúť do víru plánovania trasy a nákupu vybavenia, pokiaľ ide o cykloturistiku. Na jednej veci sa zhodnú všetci – nepremýšľajte nad tým.

Chcete byť primerane pripravení a mať všeobecný prehľad o tom, čo by vás mohlo po ceste stretnúť, ale „len prvý viacdňový výlet alebo dokonca naozaj dlhá jednodňová jazda vám otvorí toľko príležitostí,“ hovorí profesionálny cyklista na dôchodku. „Je to zábavné dobrodružstvo, ktoré len čaká na to, čo sa stane, a naučíte sa ho tak rýchlo. Len to začnite robiť.”

Ak sa rozhodnem pre cestu a trasu, ktoré sú pre mňa vhodné?

Najprv sa rozhodnite, či si chcete naplánovať vlastný výlet, alebo sa chcete pripojiť k výletu s partiou. Ak chcete ísť vlastnou cestou, zvážte svoju kondíciu a úroveň skúseností, ako aj sezónu a množstvo času, ktoré chcete venovať na výlet.

Koľko kilometrov denne by som mal prejsť?

Denný počet najazdených kilometrov závisí od mnohých faktorov vrátane vašej kondície a úrovne skúseností, terénu (sú tam veľké kopce alebo je profil trate relatívne plochý?) a akú veľkú váhu nesiete. Ak ste novým cykloturistom, a aj keď ste pomerne skúsený cyklista, zvážte výlety, ktoré v priemere neprekročia 50 až 65 kilometrov za deň, aby ste si zachovali svoj najdôležitejší zdroj: svoje telo.

A nezabudnite si vziať deň odpočinku! Výlet je predsa dovolenka. Okrem toho, že doprajete svojmu telu – najmä nohám – prestávku, deň odpočinku ponúka čas na preskúmanie vášho cieľa, namiesto toho, aby ste popri ňom len šliapali. Zaparkujte v kempingu alebo hoteli na jeden alebo dva dni a preskúmajte mesto alebo si urobte kratšie denné výjazdy. K tomuto všetkému Vám skvelo poslúžia KTM bicykle.

Ako tam dostanem bicykel?

Dostať bicykel tam, kam ideme, sa zmenšuje na tri možnosti.

POŽIČANIE BICYKLA Toto funguje dobre pre začiatočníkov, pre tých, ktorí nie sú nároční na bicykle, a/alebo pre tých, ktorí si vyberú trasu v cyklistickom centre, ako je v európe napríklad Mallorca, Tenefire, Girona,…, kde sú špičkové obchody s bicyklami so slušnými požičovňami, v ktorých si môžte požičiať bicykel Focus, bicykel KTM, bicykel Orbea,.… Je to tiež jednoduchšie (nie je potrebné rozkladať, posielať a prestavovať bicykel), hoci to môže byť drahšie. Ceny sa líšia, ale požičovňa cestného bicykla vás môže stáť od 300 do 500 EUR (alebo viac) na týždeň v obľúbených cyklistických štátoch, ako je Španielsko, Talianhsko alebo Francúszko.

DOPRAVA VÁŠHO BICYKLA

Toto je momentálne najobľúbenejšia možnosť medzi cyklistami. Sadzby sa značne líšia v závislosti od veľkosti škatule, hmotnosti, vzdialenosti a rýchlosti prepravy, ale ak ste poslali svoj bicykel zo Viedne na Mallorcu, napríklad v jednej zo stredných škatúľ, do ktorých sa zmestí väčšina cestných a gravel bicyklov, pravdepodobne by ste zaplat 60 EUR, bez poistenia (viaceré spoločnosti však odporúčajú kúpiť si poistenie na pokrytie trhovej hodnoty vášho bicykla).

LIETANIE S BIKOM

Skoro každá letecká spoločnosť ponúka možnosť prepravy nadrozmernej batožiny, konkrétnejšie definujú aj prepravu bicykla, niektoré umožňujú odbavenie bicyklov ako štandardnú batožinu. Poplatok ze prepravu krabice s bicyklom je 30€ za každú cestu. Majte na pamäti, že elektrobicykle, ktoré sú poháňané lítiovými batériami, sú zakázané u všetkých leteckých spoločností.