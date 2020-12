Zlozvyky 21. storočia – ako škodíme svojmu zdraviu

Moderná doba so sebou priniesla aj mnohé zdravotné nástrahy a pokušenia, o ktorých ľudia v minulosti ani len nechyrovali. Ide o zlozvyky, ktoré na nás číhajú každý deň. V mnohých prípadoch sa stáva, že ak im podľahnete, tak riskujete svoje zdravie. Ktoré zlozvyky škodia ľudskému zdraviu najviac? Povieme si v našom článku.

Podliehanie závislostiam

Všetky zdraviu škodlivé zlozvyky sa spájajú s tým, že človeku prinášajú príjemné pocity – radosť, slasť, či uvoľnenie. Také príjemné trávenie kratochvíle. Nikotín napríklad v ľudskom tele spúšťa mechanizmus, ktorým sa uvoľňuje dopamín. A ten je aj v laickej verejnosti priamo označovaný ako hormón šťastia. Prináša kľud a uspokojenie. Preto ľudia často tvrdia, že ich fajčenie ukľudňuje. Podobne môže pôsobiť aj cukor alebo alkohol. Človek si tak logicky tieto príjemné pocity spojí s návykom.

Fajčenie sa napríklad často spája s príjemným oddýchnutím, krátením času na zastávke, s pitím kávy alebo s pauzou v práci. Alkohol je zase často spájaný s odmenou po náročnom týždni, alebo so spoločenskou zábavou. V menších dávkach totiž pôsobí ako stimulant, zvyšuje sebavedomie a odburáva zábrany. Avšak v prípade oboch závislostí, či už sa bavíme o nikotíne alebo alkohole, ich účinky na ľudský organizmus sú katastrofálne. Najmä z dlhodobého hľadiska. Prakticky sa tieto zlozvyky spájajú s väčšinou civilizačných chorôb a kardiovaskulárnymi či nádorovými ochoreniami.

VEDELI STE, ŽE: Aj pravidelné pitie kávy je považované za závislosť. Avšak v tomto prípade kofeín nemá až tak negatívne účinky, ako si mnohí mysleli. Naopak, v nedávnej štúdii sa dokázalo, že pitie kávy môže mať na zdravie pozitívny vplyv. Samozrejme, s kofeínom to tiež netreba preháňať. Za bezpečnú dávku kofeínu sa považuje množstvo od 3 do 6 mg na kg telesnej hmotnosti.

Sedavá práca a málo pohybu

Moderným trendom je aj sedavá práca, ktorá je stále častejším problémom. A s tým súvisí aj nedostatok pohybu. Zamestnanie, kde sa ledva pohnete z miesta negatívne ovplyvňuje naše duševné i fyzické zdravie. Preto sedenie celý deň pred počítačom vám skôr či neskôr privodí bolesti krčnej chrbtice, ktoré treba liečiť. Poľahky sa tak sedavým zamestnaním môžete dostať do stavu, kedy sa bez pomoci fyzioterapeuta alebo chiropraktika nezaobídete. Najlepším riešením, ktoré vám v tom prípade zostane, je cvičenie rehabilitačných cvikov na chrbticu.

S nedostatkom pohybu ide ruka v ruke aj najnovší zlozvyk. A tým je závislosť na multimediálnych zariadeniach. Hranie PC hier, pozeranie do mobilu, či sledovanie obľúbených seriálov na Netflixe, to všetko sa môže odzrkadliť na našom zdraví. Čo je však ešte nebezpečnejšie, zvyčajne je táto závislosť spojená so závislosťou na cukre. Prípadne sa človek začne rovno prejedať. A to je veľmi zle.

Málo pohybu a nadmerné ukladanie tukov má totiž za následok obezitu. A od nej už je iba kúsok k cukrovke, kardiovaskulárnym problémom a k ďalším pridruženým ochoreniam. Jedinou zbraňou proti tomu je šport a tráviť čo najviac času vonku v prírode.

Depresia a stres

V minulosti ľudia pracovali od svitu do mrku a večer ľahli do postele unavení, no bez zbytočnej psychickej záťaže. Jednoducho na ňu nemali čas. V súčasnosti však chce byť každý najlepší v tom čo robí, a tak sa snaží šplhať po pracovnom a spoločenskom rebríčku. To so sebou ale neraz prináša aj stres, ktorý môže zapríčiniť depresiu, úzkostné stavy či dokonca chronickú únavu. Jednoducho žijeme v uponáhľanej dobe.

Spozornieť by ste mali najmä vtedy, ak ste často unavení, no pritom predtým ste boli vždy svieži ako rybička. Pretože inak vám táto únava začne po čase spôsobovať výrazné zníženie pohybovej aktivity, bolesť kĺbov a svalov a samozrejme aj už zmienenú depresiu. Neliečené stavy pritom môžu mať vážne následky na ľudský organizmus a viesť až k chronickým ochoreniam. A ako s tým bojovať? Tu opäť pomôže iba šport a dostatok pohybu. A začať žiť trochu pomalšie. Vyhnete sa tým zbytočnému stresu, ktorý so sebou prináša dnešná honba za uznaním.

Zdroj obrázku: Flotsam / Shutterstock.com