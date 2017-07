Kokosový olej je menej zdravý než maslo či masť

Ohodnoť článok

Je kokosový olej zdravý?

V posledných rokoch bol kokosový olej riešením na všetko. Suchá pokožka? Použite kokosový olej! Poškodené vlasy? Kokosový olej! Nadváha? Kokosový olej! Kuchárski nadšenci a blogeri ospevovali kokosový olej do nebies.

Ukázalo sa však, že táto „zázračná“ potravina nie je ani zďaleka taká zdravá, ako sme si doteraz mysleli. Názor odborníkov znie, že žiadne tuky v zásade nie sú zlé, no je dôležité vybrať si ich správne.

Kým avokádo čo oriešky obsahujú zdravé tuky, kokosový olej je nasýtený tuk, podobne ako maslo. Podľa American Heart Association môže jeho častá konzumácia zvýšiť hladinu „zlého“ cholesterolu v krvi. Priveľa nasýtených tukov môže upchať cievy a zvyšuje riziko srdcových ochorení a porážky.

Nasýtené tuky tvoria až 82% tukov v kokosovom oleji. Pre porovnanie, v masle je to 63%, hovädzej masti 50% a v bravčovej masti 39%. Podľa odborníkov teda neexistuje dôkaz o tom, že by kokosový olej bol prospešný pre zdravie. Neodporúčajú teda jeho častú konzumáciu. Nasýtené tuky by sme v strave mali čo najviac nahradzovať nenasýtenými rastlinnými tukmi. Na tuky ako také však netreba zanevrieť úplne – sú totiž dôležitá súčasť zdravej stravy.

„Pre zdravé srdce nie je dôležité len obmedzenie tukov, ale aj to, o aké tuky ide. Cukor a rafinované uhľohydráty treba nahradiť nenasýtenými tukmi a celozrnnými výrobkami,“ hovorí Victoria Taylor z British Heart Foundation.

„Každú zmenu treba vnímať v kontexte. Za jeden z najzdravších spôsobov stravovania sa považuje stredomorská kuchyňa, ktorá nielenže udržiava dobrú hladinu cholesterolu, ale aj srdce v dobrom stave. Nahraďte maslo olejmi a namiesto sladkostí či tučného mäsa si doprajte zdravé tuky v podobe avokáda, orieškov či semiačok.“

