Spálilo vás? Vďaka týmto jednoduchým tipom sa vám rýchlo uľaví

Poznáte to: doma sa natriete, ale na kúpalisku náter zabudnete obnovovať. Alebo sa natriete okolo obrysov oblečenia, no slnko sa aj tak dostane aj tam, kam nemalo. V každom prípade je na svete červená spálená pokožka, ktorú treba schladiť. Ako na to?

Spálená pokožka: Rýchla pomoc

Predtým, než začnete skúšať, sa poriadne napite vody. Ide o najrýchlejší spôsob, ako pokožku zahojiť. Nezabädajte v týchto teplách vypiť aspoň osem pohárov vody denne. Čistý uteráčik navlhčite studenou vodou a priložte na spálené miesto. Doprajte si studený kúpeľ. Ak máte doma esenciálny olej z kamilky, pridajte do kúpeľa zopár kvapiek. Vyrobte si kocky ľadu z aloe gélu – stačí ho vytlačiť do formy na ľad a zamraziť. Potrite si miesto 1% hydrokortizónovou masťou. Pomáha pri svrbení, bolesti a opuchu a dostanete ju v lekárni Ak máte doma biely jogurt, rozdeľte sa oň so svojou pokožkou. Zapnite ventilátor či klimatizáciu. Spálilo vám očné viečka? Namočte dve vrecká čaju do studenej vody, ľahnite si a položte si ich na zatvorené oči. Na zmiernenie opuchu, bolesti a začervenania si môžete dať aj ibuprofen. Máte doma rastlinku aloe? Odlomte jeden lístok a gélom z neho si potrite postihnuté miesta. Použite šalátovú uhorku – rozmixujte ju a kašičku naneste na spáleninu. Doprajte telu vitamín E. pôsobí ako antioxidant a zmierňuje zápaly. Zvlhčite zošúverenú kožu kokosovým olejom. Nikdy s ním však nechoďte na slnko – spálenie to ešte zhorší. Okúpte sa v ovsených vločkách. Jemný prášok z ovsených vločiek má na pokožku upokojujúce účinky. Odolajte a nechajte svoju lúpajúcu sa pokožku na pokoji. Ak vás pochytí nutkanie siahať si na ňu, spravte namiesto lúpania niečo z vyššie uvedených tipov.

Zdroj: https://www.purewow.com/wellness/sunburn-remedies