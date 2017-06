Rodičia, pozor. Džúsy nie sú pre bábätká

Ohodnoť článok

Čím kŕmiť naše deti – bábätká, ale aj tie staršie? To je jedna z najčastejších tém, ktoré rodičia rozoberajú s pediatrami. V prvom roku života je odpoveď jednoduchá. Bábätká potrebujú materské mlieko, prípadne jeho odborníkmi schválené náhrady. Detičky v tomto veku nepotrebujú ovocné šťavy ani iné alternatívne nápoje ako napríklad kozie či mandľové mlieko.

Potvrdzuje to aj nedávno zverejnená správa Americkej akadémie pediatrov. Podľa nej je jasné, že ovocné šťavy ani alternatívne nápoje nemajú pre človeka v prvom roku života žiadnu nutričnú hodnotu.

Niektorí si myslia, že ovocná šťava dodáva bábätkám živiny, ktoré nenájdu v mlieku a funguje ako náhrada reálneho ovocia. V skutočnosti však ani stopercentné šťavy nie sú také výživné ako ovocie pred úpravou. Navyše môžu bábätkám spôsobiť vážne dentálne problémy kvôli pridanému cukru v šťavách. Tento cukor môže u detí v ďalších rokoch spôsobiť nadváhu.

Batoľatá

Pre batoľatá (od 12 do 36 mesiacov) je malé množstvo džúsu akceptovateľné, no rozhodne nie je potrebné pre zdravú výživu. Sústrediť sa v tomto veku treba na vodu a mlieko. Batoľatá potrebujú ovocie, no nie džúsy, ako dôležitý zdroj živín – najmä vitamínov a vlákniny.

Nielen bábätká či batoľatá by sa mali vyhýbať niektorým nápojom. Na trhu je obrovské množstvo nevhodných nápojov, ktoré sú zamerané na staršie deti. Pediatri upozorňujú, aby sme deťom ani adolescentom nedávali najmä energetické nápoje. Tie síce vyvolajú pocit prebudenia, no neposkytujú riešenie pre unavené, stresované alebo prepracované deti. Zároveň môžu spôsobiť viaceré problémy. Nedávno v Južnej Karolíne zomrel tínedžer po vypití vysokého množstva kofeínu v krátkom čase. Nebol to prvý takýto prípad.

Môže za to kofeín

Problém energetických nápojov spočíva v tom, že ich hlavný zdroj energie je kofeín. Táto látka neposkytuje energiu vo forme kalórií, ale je to silný povzbudzujúci prostriedok pre srdce. Telo dospelého človeka bez problémov zvládne množstvo kofeínu, ktoré sa nachádza v niekoľkých šálkach kávy denne. Máme však len veľmi málo vedeckých dôkazov o bezpečnom množstve kofeínu pre deti. Menšia dávka kávy by im zrejme nemala uškodiť. V energetických nápojoch je však kofeínu oveľa viac a v tele dieťaťa či adolescenta môže dosiahnuť až toxické hodnoty. Obzvlášť riziková je kombinácia energetických nápojov s ďalšími nápojmi s obsahom kofeínu. Kvôli zmenám srdcového rytmu môže mať aj fatálne následky.

Správna voľba stravy ovplyvňuje rast vášho dieťaťa, dlhodobé riziko chorôb, ba dokonca riziko náhlej smrti. Treba venovať pozornosť radám odborníkov. Začať môžete tým, že v prvom roku života nebudete dávať dieťaťu ovocné džúsy a aj neskôr budete ich príjem limitovať. Zároveň nenakupujte energetické nápoje ani nápoje s vysokým obsahom cukru. Túto osvetu šírte aj medzi inými rodičmi. Takisto treba apelovať na to, aby čerstvé ovocie a zelenina boli dostupné a cenovo prístupné pre všetky deti. Požadujme od našich škôl zdravú ponuku jedál. Naše deti si to zaslúžia.

Zdroj:https://www.psychologytoday.com/blog/the-fundamentals/201706/what-babies-and-kids-should-and-should-not-drink