Letná dovolenka pod tristo eur. Máme pre vás tri tipy

Lacná dovoelnka bez cestovky

Leto sa blíži a vám už vŕta v hlave letná dovolenka. Ako to tak býva každý rok, nikto z nás nechce, aby ho stála veľa. Redakcia Zaujímavosti pre vás pripravila tri destinácie, kde si môžete užiť kultúru, more a aj zábavu. Vyhneme sa klasickým destináciám ako je Chorvátsko či talianske Bibione. Kam môžete z Bratislavy lacno cestovať a užiť si výhodnú letnú dovolenku?

Lacná letná dovolenka pod tristo eur

Malorka bez cestovky

Aj keď je Malorka obľúbená turistická destinácia, stále má svoje čaro. Na Malorku môžete letieť v letnej sezóne priamo z Bratislavy a spiatočnú letenku kúpite už od 100 € ak kupujete s predstihom. Dovolenka na Malorke môže byť veľmi univerzálna, nakoľko Baleárske ostrovy majú nádherné more, hory, kultúru a aj bujarú zábavu.

V okolí hlavného mesta Palma sa ubytuje v prípade, že máte radi nočné žúry a divokú zábavu. Severná strana ostrova v okolí mesta Alcúdia je však veľmi pokojná a s ešte krajším morom.

Maroko bez cestovky

Maroko je krajina, ktorá má práve počas nášho leta off season. Znamená to, že sú lacnejšie letenky, hotely a taktiež strava. Maroko je populárne najmä pre mesto Marrákeš, no tu si dajte pozor na zlodejov a klamárov. Námestie Jeema-el-fna je nádherným príkladom pestrej marockej kultúry, ktorá sa tu prejavuje po zotmení. Zaklínači hadov, mandle a zahalené ženy. Počas cesty do Maroka nevynechajte ani Casablancu, Rabat či Féz.

Letenky do Maroka kúpite z Viedne od 150 € spiatočne, alebo z Bratislavy s Ryanair s prestupom buď v Ríme alebo Bruseli aj za menej.

Čierna Hora bez cestovky

Čierna Hora je pre turistov zo Slovenska pomerne neobjavená krajina na Balkáne. Vďaka novej leteckej linke z Bratislavy do Niš sa tam však dá pomerne lacno dostať. Letenky do Niš v Srbsku kúpite už od 20 € spiatočne v predstihu.

Niš má veľmi dobré autobusové spojenia s okolitými krajinami a aj Čiernou Horou. Pomerne netradičná destinácia, no s nádherným morom a ešte krajšou prírodou.

