Zabuchli ste sa do kolegu? Takto sa z toho dostanete

Románik na pracovisku

„Zabuchli“ ste sa do kolegu? Najhoršia vec, ktorá sa vám môže na pracovisku stať. Hanbiť sa za to netreba. Stáva sa to, veď mnohí trávia cez pracovný deň viac času s kolegami ako s rodinou či partnerom. So situáciou sa však treba vedieť vyrovnať. Čo spravíte? Vyviniete iniciatívu alebo si to necháte pre seba ako malé hriešne tajomstvo?

Kým románik na pracovisku trvá, je vzrušujúci. Prináša však so sebou aj neželané vedľajšie následky – klebetenie ostatných kolegov, zníženie vašej produktivity či dokonca neznesiteľnú pracovnú atmosféru. Ak sa chcete „odľúbiť“, riaďte sa nasledujúci radami.

Zistite, prečo ste sa do neho „zabuchli“

Potrebujete pochopiť, čo sa vám na ňom páči. Možno ste len znudený životom a hľadáte spôsob, ako si ho okoreniť. Zamyslite sa nad dôvodmi, prečo hľadáte únikovú cestu. Musíte však k sebe byť úprimný.

Nebavte sa o tom s inými kolegami

Klebety sa na pracovisku šíria ako požiar. Ak to poviete jednému, onedlho to budú vedieť všetci a je veľká šanca, že sa táto informácia dostane až k vášmu šéfovi.

Netrávte s kolegom čas mimo práce

Posedieť si s kolegami na poháriku je super, no nemali by ste s nimi tráviť všetok voľný čas. A už vôbec nie s tým, ktorý vás pobláznil. Kým sa z tohto zaľúbenia nedostanete, mali by ste sa s ním stretávať len v práci.

Zamerajte sa na vlastný vzťah

Ak ste zadaný, mali by ste sa viac sústrediť na svojho partnera. Možno je toto „zabuchnutie“ v práci len únik pred problémami vo vzťahu. Ak ste nezadaný, je to pravdaže iné. Možno sa iba nudíte v práci a hľadáte trochu zábavy.

Sústreďte sa na koníčky

Kým pobláznenie trvá, na kolegu budete myslieť aj po príchode z práce – čo vám cez deň povedal, čo mal na sebe a iné zbytočné hlúposti. Ak svoje večery zaplníte aktivitami, nebudete mať čas na fantazírovanie o kolegovi.

Rozptýľte sa

Namiesto neustáleho pozerania na neho sa radšej v práci sústreďte na povinnosti. Kým budete zaneprázdnení, nebudete na neho tak veľmi myslieť. Ak sa vám nechce robiť viac ako obvykle, aspoň surfujte na internete. Sociálnym sieťam sa však radšej vyhnite.

Určite si hranice

Je ťažké sa dostať cez pobláznenie, ak kolegu vídate každý deň. Určite si preto hranice. Prestaňte s ním chodiť na obedy a klebetiť pri káve. Nájdite si na to niekoho iného. „Zabuchnutie sa“ je druh závislosti. Musíte preto absolvovať „odvykačku“.

Porozprávajte sa s priateľmi

Mali by to však byť priatelia mimo vašej práce. Tí majú od situácie odstup a povedia vám úprimný názor. Môže vám to pomôcť pri rozhodovaní, či máte voči kolegovi vyvinúť iniciatívu alebo sa stiahnuť.

Uvedomte si následky

Ak zvažujete, či do toho ísť, mali by ste vedieť, čo riskujete. Risk je niekedy zisk – mnohí našli svojich celoživotných partnerov na pracovisku. Zamyslite sa, či by išlo o záležitosť na jednu noc alebo ozajstný vzťah. Ak totiž riskujete stratu práce, malo by to byť pre niečo zmysluplné.

Doprajte si čas

Pobláznenia sa nezbavíte zo dňa na deň. Niekedy to trvá aj mesiace či roky. Keďže ide o kolegu z práce, nebude to ľahké, no naše rady vám môžu pomôcť.

Zažili ste niekedy románik na pracovisku? Ako znie vaša rada?

