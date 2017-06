7 krokov ako chlapa zaujať už na prvý pohľad

Ohodnoť článok

Muži milujú ženy. Len niektorým z nich však nedokážu odolať. Sú to práve tie, ktoré ovládajú pár jednoduchých pravidiel zvádzania. Chcete zaujať už na prvý pohľad, no neviete, čo na chlapov zaberá? Máme pre vás sedem tipov.

Čo na chlapov zaberá

Buďte optimistická

Veselá žena dokáže roztopiť srdcia aj tých najdrsnejších mužov. Snažte sa vidieť veci z lepšej strany a nebojte sa prejaviť svoju optimistickú osobnosť.

Starajte sa o zovňajšok

Pekne oblečená a upravená žena má oveľa väčšiu šancu zaujať. Keď sa pekne nahodíte, budete sa aj lepšie cítiť. Netreba pritom silou-mocou pútať na seba pozornosť krikľavými farbami. Stačí len dobre vyzerať a vyžarovať sebavedomie. Nezabudnite na príjemný parfum.

18 tipov ako zbaliť chlapa. Číslo 14 funguje pri každom

Nacvičte si koketné gestá

Muži majú zvádzanie radi. Ak pri pozdrave žmurknete či šarmantne zdvihnete obočie, urýchlite svoju cestu k srdcu svojho vyvoleného. Nacvičte si pred zrkadlom niekoľko koketných ťahov. Zo začiatku sa možno budete cítiť hlúpo, no pamätajte, že na mužov to zaberá.

Ukážte len trochu

Ak si oblečiete šaty s veľkým výstrihom, muži si vás zaručene všimnú, no budete pôsobiť lacno a bez štýlu. To rozhodne nechcete! Oveľa väčší záujem vzbudíte, ak odhalíte len trochu kože. Vyvolá to zvedavosť a muži z vás nespustia oči.

Naučte sa hovoriť sexy

Máločo dokáže u mužov vyvolať zimomriavky tak ako sexy hlas. Pravdaže, niektoré ženy ho dostanú do vienka a iné nie. Pomôcť si však môžete malým trikom. Hovorte hlbokým tónom a vyhýbajte sa výskaniu či pišťaniu. S nižšie položeným hlasom navyše nevzbudíte dojem prehnaného záujmu.

Požiadajte o pomoc

Muži sa radi cítia potrební a docenení. Mnohé ženy si myslia, že sa im do práce nechce, to však platí len o chlapoch v dlhoročných vzťahoch. Nezadaní spravia aj nemožné, aby vyhoveli vašej prosbe. Muži jednoducho milujú ženy, ktoré ich požiadajú o pomoc. Lichotí to ich mačovskej stránke a apeluje na evolučnú túžbu stať sa ochrancom, ktorý všetko vyrieši.

Reagujte na flirtovanie

Mnoho žien sa cíti nepríjemne, keď s nimi muži začnú flirtovať. Ak sa však do tejto hry zapojíte, ešte to neznamená, že si s dotyčným musíte začať. Vaše úmysly môžu byť iné – zaujať či viesť zábavný rozhovor. Pravdaže nemusíte flirtovať vždy. Aj hranie sa na neprístupnú zaberá a muži sa potom viac snažia.

