Cviky na spodnú časť brucha, a prečo sú obzvlášť dôležité pre ženy

Cviky na spodnú časť brucha.

Skracovačky dôverne poznáte, plank by ste spravili aj v spánku, no okolo pupka vám možno stále čosi vyčnieva. Aj nám. Spodná časť brucha sa posilňuje veľmi ťažko, pretože naše telo práve tam ukladá veľa prebytočného tuku (u žien je to ešte badateľnejšie, keďže pritom vchádza do hry aj estrogén).

Posilnením tejto oblasti sa nebudete iba cítiť lepšie v plavkách, ale zlepšíte si aj rovnováhu a spevníte krížovú časť chrbta. Skúste si k najbližšiemu tréningu pridať nasledujúce cviky na spodnú časť brucha – päť cvikov v dvoch až troch sériách.

Sklápanie nôh

Ľahnite si na chrbát s dlaňami pod zadkom, ohnite kolená a chodidlá zdvihnite do deväťdesiatstupňového uhla. Spevnite chodidlá a pomaly ich začnite spúšťať k zemi. Päty by mali skončiť tesne nad podlahou. Spevnite brucho a vráťte chodidlá do predošlej pozície. Vydržte 45 sekúnd, potom si dajte 15-sekundovú prestávku.

Tip redakcie: 10 školáckych chýb, ktoré robíte v posilňovni

Dvíhanie nôh

Ľahnite si na zem. S nádychom spevnite brucho a zdvihnite obe nohy (rovné), až kým nebudú v pravom uhle k vášmu telu. Potom začnite vydychovať a pomaly ich spúšťajte dolu, až kým ich nebudete mať pár centimetrov nad zemou (alebo najnižšie, ako sa dá, aby vám chrbát ostal prilepený na podložke). Vydržte 45 sekúnd, potom si dajte 15-sekundovú prestávku.

Nožnice

Ľahnite si na chrbát a zdvihnite hlavu aj plecia (opatrne, aby ste priveľmi nenamáhali krčné svaly). Zdvihnite pravú nohu asi do 45-stupňového uhla, potom vymeňte nohy. (Pohyb by mal trochu pripomínať kopanie nôh v bazéne.) Vydržte 45 sekúnd, potom si dajte 15-sekundovú prestávku.

Kolená vysoko

Postavte sa s nohami rozkročenými na šírku bokov a začnite behať na mieste. Kolená pritom dvíhajte čo najvyššie, ako sa dá. Pre väčšiu intenzitu pohybu švihajte rukami (na kríž – pravá noha, ľavá ruka a opačne). Vydržte 45 sekúnd, potom si dajte 15-sekundovú prestávku.

Skracovačky

Ľahnite si na chrbát a roztiahnite ruky aj nohy. S nádychom presuňte ruky nad hlavu a začnite dvíhať hornú časť tela z podložky. Načiahnite sa až k prstom na nohách. Potom sa s výdychom začnite vracať a ukladajte na zem postupne stavec za stavcom. Vydržte 45 sekúnd, potom si dajte 15-sekundovú prestávku.

