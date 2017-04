Crossfit, výhody a nevýhody spoločného potenia sa. Pre koho vlastne je

Ohodnoť článok

Možno sa sami seba pýtate, prečo by sa chcel niekto potiť v spoločných priestoroch a venovať modernému fenoménu s názvom crossfit? Ide o silové cvičenie, ktoré vám zlepší jednak kondičku aj psychickú rovnováhu, no prečo by ste sa z toľkých možností mali rozhodnúť práve pre crossfit? Redakcia Zaujímavosti pre vás pripravila všetko, čo o crossfite potrebujete vedieť a aké sú výhody a nevýhody crossfitu. Leto sa blíži, dostane vás toto cvičenie do plaviek? Nuž, povedzme si úprimne…čítajte ďalej.

Výhody a nevýhody crossfitu

pri cvičení crossfitu budete vykonávať naozaj jednoduché cviky

spálite pri ňom mnoho tuku, nakoľko tajomstvo crossfitu spočíva v oklamaní svalstva, ktoré nevie, čo sa bude diať a preto musí vynaložiť neustálu silu

pri crossfite zapájate do cvičenia celé telo a nie len jednotlivé svalové partie (ako napríklad pri silovom tréningu)

celkovo vás toto cvičenie spevní a dostane do formy

tréningy netrvajú dlho, no sú veľmi intenzívne (rozumej, budete sa potiť)

Nevýhody crossfitu

náchylnosť k zraneniam je najväčšia nevýhoda crossfitu

budete sa veľmi potiť, nakoľko ide o intenzívne cvičenie

Ako vidíte, crossfit má viac výhod ako nevýhod, čo je super správa pre vás. Avšak, aby ste dosiahli v športe akékoľvek výsledky, musíte si strážiť aj svoju stravu. Zabudnite na kalorické bomby a jedzte veľa zeleniny. Dôležitou zložkou je aj pitie vody, kde by ste pri aktívnej fyzickej záťaži mali vypiť denne minimálne dva a pol litra vody v záležitosti od vašej váhy. Zamyslite sa aj nad spaľovačmi tukov. Prečítajte si článok a zistite, či splnia vaše očakávania.