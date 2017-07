Biologické hodiny tikajú aj mužom

Ohodnoť článok

Úspešnosť otehotnenia majú na svedomí aj muži

Na vytvorenie embrya stačí jedno zdravé vajíčko a spermia. Roky sme si mysleli, že ženské vaječníky starnú, ale spermie nie. Je to preto, že ženy sa rodia s istou zásobou vajíčok, ktoré majú obmedzenú trvanlivosť. Muži, na druhej strane, produkujú nové spermie po celý život. A keďže ich majú milióny, pravdepodobnosť, že jedna bude životaschopná, sa zdá vysoká.

Nová štúdia však túto dogmu stavia na hlavu. Laura Dodgeová z Harvardovej univerzity analyzovala viac ako 7000 párov, ktoré podstúpili takmer 18-tisíc pokusov o oplodnenie in vitro. Ako sa očakávalo, percento otehotnení bolo najnižšie u párov, v ktorých žena prekročila vek 40 rokov. To však nie je všetko. Úspešnosť otehotnenia totiž bola nižšia aj vtedy, keď mal muž viac ako 40 rokov a jeho partnerka bola mladšia ako 30 rokov.

Vek ženy je stále dôležitý faktor — ale nové zistenia ukazujú, že aj vek otca zohráva kľúčovú rolu. Šanca na otehotnenie sa pre ženy vo veku 30 až 35 rokov, ktoré mali staršieho partnera, znížila až o 11%.

U žien, ktoré ešte neprekročili 30 rokov, zaznamenali vedci najväčší pokles, keď boli ich partneri o viac ako 10 rokov starší.

Dôvodmi sa vedci zatiaľ nezaoberali, ale podľa nich za to môže buď starnutie DNA alebo epigenetické zmeny. Najzaujímavejší potenciálny dôvod je zrejme to, že telo má vlastný spôsob, ako sa zbaviť poškodených buniek. Nazýva sa apoptóza. Predstavte si to ako bunkovú samovraždu. U mužov by tento proces mal eliminovať chybné spermie. Ak mechanizmus postupom veku nefunguje správne, môžu jeho pozornosti ujsť lenivejšie spermie, ktoré sa dostanú k vajíčku a znižujú tak šancu na otehotnenie.

Ženy sa trápia starnutím svojho reprodukčného systému – biologických hodín, ktoré neúprosne tikajú — ale na splodenie dieťaťa treba v konečnom dôsledku dvoch. Dáva teda zmysel, že starnú aj mužské spermie.

V dnešných reprodukčných klinikách si lekári dávajú extrémne záležať na výbere vajíčka, no spermiám nevenujú veľkú pozornosť.

Výskum ako je tento by mal tento odbor posunúť na vyššiu úroveň. Keď sa pri výbere začne prihliadať aj na správne spermie, šance na otehotnenie by pre dvojicu mali byť vyššie.

Čítajte tiež:

Zmrazenie ženských vajíčok. Všetko, čo potrebujete vedieť

Sex počas tehotenstva. Fakty a mýty

Sexuálne roboty pre starších či osamelých a ich temné stránky

Zdroj:https://www.psychologytoday.com/blog/birth-babies-and-beyond/201707/do-men-have-biological-clock